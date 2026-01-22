Mounjaro pode ajudar no tratamento da apneia do sono

Um estudo internacional, publicado em 2024 no The New England Journal of Medicine, trouxe resultados animadores para pacientes com apneia do sono e obesidade. A pesquisa acompanhou 469 participantes em seis países ao longo de 52 semanas e mostrou que o medicamento Mounjaro, à base de tirzepatida, pode reduzir de forma significativa os episódios de apneia.

O medicamento foi aprovado pela Anvisa em outubro de 2025 para uso em adultos com obesidade e apneia do sono, tornando-se uma opção disponível no Brasil. “Os pacientes que usaram o Mounjaro tiveram uma redução média de 27 a 30 pausas respiratórias por hora, enquanto o grupo placebo teve apenas 5 a 6 eventos a menos por hora”, conta a otorrinolaringologista Nathalia Campos, membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF).

Além da melhora na respiração, mais de 50% dos participantes atingiram critérios de sucesso, e 42% apresentaram apneia leve ou praticamente assintomática após um ano de tratamento. “Esses números confirmam que o medicamento realmente traz benefícios clínicos importantes, como a melhora do sono e da oxigenação”, complementa Nathalia.



Benefícios do tratamento



No caso da perda de peso e saúde cardiovascular, o estudo mostrou efeitos positivos. “Os pacientes perderam em média entre 17 e 20 quilos durante o estudo, o que ajuda não só na apneia do sono, mas também na redução do risco de hipertensão e doenças do coração”, afirma a nutróloga Thayná Santiago.

Ela destaca que o Mounjaro atua principalmente aumentando a sensação de saciedade. “O paciente consegue se sentir satisfeito com menos alimento, e isso contribui para emagrecer de forma saudável e consistente, reforçando os resultados na apneia”, explica.



Outros benefícios observados no estudo incluem redução de marcadores de inflamação, melhora da pressão arterial e aumento da oxigenação durante o sono, reforçando a importância do medicamento como ferramenta complementar no tratamento da doença.



Quem pode usar?



As médicas alertam que o medicamento não é indicado para todos os pacientes com apneia. “É importante ressaltar que o medicamento é recomendado para pacientes obesos e com apneia moderada ou grave. Gestantes, lactantes, pessoas com apneia leve ou histórico de câncer de tireoide não devem usar o medicamento. É importante lembrar que nem todos respondem da mesma forma”, explica Nathalia.



Efeitos colaterais



Como qualquer medicamento, o Mounjaro pode causar efeitos adversos. “Os mais comuns são náusea, diarreia, constipação e dores de cabeça. Alguns pacientes relatam queda de cabelo, mas geralmente está associada à perda rápida de peso, não ao medicamento em si”, explica Thayná.



As especialistas reforçam que o acompanhamento médico é fundamental. “O medicamento deve ser usado com supervisão, junto a equipe multiprofissional, garantindo que o emagrecimento seja saudável e que os benefícios da apneia sejam mantidos”, completa Nathalia.



Um novo horizonte para a apneia do sono



O Mounjaro representa uma mudança de paradigma. Para a otorrinolaringologista, “é o primeiro medicamento aprovado para o tratamento da apneia do sono, oferecendo uma opção além dos aparelhos intraorais, cirurgias ou CPAP. Agora temos uma ferramenta baseada em evidência científica que melhora a qualidade de vida do paciente”.



“A apneia do sono é uma doença multifatorial que impacta diretamente o sono, a saúde e o bem-estar. Com o Mounjaro, podemos personalizar o tratamento de forma segura e eficaz, sempre acompanhando o paciente de perto e garantindo resultados reais”, comenta Thayná.