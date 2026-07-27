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Anvisa proíbe fibra capilar, creme relaxante e antimofo; veja lista

Produtos foram retirados do mercado por falta de registro sanitário: saiba quais são as marcas e entenda os riscos de usar itens irregulares

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/07/2026 12:22 - atualizado em 27/07/2026 12:22

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Anvisa proíbe fibra capilar, creme relaxante e antimofo; veja lista
A Anvisa determinou a apreensão e proibição de comercialização do antimofo Mata Mofo Eurodecor e do creme relaxante Miss Hidrat Guanidina crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de uma fibra capilar, um creme relaxante para cabelos e um produto antimofo. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27/7).

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O motivo para a ação é que os produtos infringem a legislação sanitária por não possuírem o registro ou a notificação exigidos pela agência para serem vendidos.

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Fibra Capilar Full Hair Instantly

Todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly foram afetados pela resolução. De acordo com a Anvisa, o cosmético estava sendo comercializado sem o devido registro ou notificação.

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A agência determinou a apreensão do produto e proibiu sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.

Creme Relaxante Miss Hidrat

A proibição também atinge o Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina. A medida vale para todos os lotes fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023.

O produto, da empresa Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda., estava sendo fabricado e vendido sem o registro necessário. A Anvisa ordenou o recolhimento das unidades, além de proibir a venda, distribuição, fabricação e uso.

Antimofo Eurodecor

O terceiro item é o produto Mata Mofo Eurodecor. A Anvisa informou que o saneante era comercializado sem registro ou notificação junto ao órgão.

Como resultado, a agência determinou a apreensão de todos os lotes e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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