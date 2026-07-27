Anvisa proíbe fibra capilar, creme relaxante e antimofo; veja lista
Produtos foram retirados do mercado por falta de registro sanitário: saiba quais são as marcas e entenda os riscos de usar itens irregulares
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de uma fibra capilar, um creme relaxante para cabelos e um produto antimofo. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27/7).
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O motivo para a ação é que os produtos infringem a legislação sanitária por não possuírem o registro ou a notificação exigidos pela agência para serem vendidos.
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Fibra Capilar Full Hair Instantly
Todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly foram afetados pela resolução. De acordo com a Anvisa, o cosmético estava sendo comercializado sem o devido registro ou notificação.
A agência determinou a apreensão do produto e proibiu sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.
Creme Relaxante Miss Hidrat
A proibição também atinge o Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina. A medida vale para todos os lotes fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023.
O produto, da empresa Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda., estava sendo fabricado e vendido sem o registro necessário. A Anvisa ordenou o recolhimento das unidades, além de proibir a venda, distribuição, fabricação e uso.
Antimofo Eurodecor
O terceiro item é o produto Mata Mofo Eurodecor. A Anvisa informou que o saneante era comercializado sem registro ou notificação junto ao órgão.
Como resultado, a agência determinou a apreensão de todos os lotes e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.