Anvisa proíbe fibra capilar, creme relaxante e antimofo; veja lista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização de uma fibra capilar, um creme relaxante para cabelos e um produto antimofo. As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (27/7).

O motivo para a ação é que os produtos infringem a legislação sanitária por não possuírem o registro ou a notificação exigidos pela agência para serem vendidos.

Leia mais

Fibra Capilar Full Hair Instantly

Todos os lotes da Fibra Capilar Full Hair Instantly foram afetados pela resolução. De acordo com a Anvisa, o cosmético estava sendo comercializado sem o devido registro ou notificação.

Leia Mais Anvisa reduz vistorias em farmácias que manipulam canetas emagrecedoras Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro Anvisa aprova uso precoce de remédio para tratar câncer de mama HER2-positivo

A agência determinou a apreensão do produto e proibiu sua comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso.

Creme Relaxante Miss Hidrat

A proibição também atinge o Creme Relaxante Miss Hidrat para uso com Líquido Ativador Guanidina. A medida vale para todos os lotes fabricados a partir de 20 de dezembro de 2023.

O produto, da empresa Anaber Cosméticos Indústria e Comércio Ltda., estava sendo fabricado e vendido sem o registro necessário. A Anvisa ordenou o recolhimento das unidades, além de proibir a venda, distribuição, fabricação e uso.

Antimofo Eurodecor

O terceiro item é o produto Mata Mofo Eurodecor. A Anvisa informou que o saneante era comercializado sem registro ou notificação junto ao órgão.

Como resultado, a agência determinou a apreensão de todos os lotes e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso do produto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.