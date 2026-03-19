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RISCOS DE CÂNCER

Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por substância proibida

Produtos contêm composto com risco cancerígeno e tóxico ao sistema reprodutivo, e retirada do mercado busca proteger consumidores e profissionais da área.

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Enzo Anselmo
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Repórter
19/03/2026 07:38 - atualizado em 19/03/2026 07:53

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Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por substância proibida
A decisão é uma medida para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles crédito: Tupi

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos Limitada. 

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A Anvisa informou que a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário de produtos que têm uma substância proibida no Brasil. 

Em outubro do ano passado, foi aprovada uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, com o objetivo de proteger a saúde da população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos. 

A decisão é uma medida para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles, como explica o professor de Química, David Silva. 

Ela vem sendo alvo de alguns estudos e de órgãos reguladores que mostram que ela é tóxica ao sistema reprodutivo humano e também ela vem sendo classificada como potencialmente cancerígena e mutagênica. – contou Silva, que disse que órgãos reguladores ao redor do mundo, como na própria União Europeia, já proíbem o uso dessa substância em cosméticos desde meados de 2025.

Ainda segundo David, a Anvisa começou a tomar algumas atitudes para restringir essa substância, que bem perigosa para a saúde.

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Dessa forma, fica o alerta aqui a todos os ouvintes, a profissionais também que fazem o uso desses esmaltes no dia a dia, manicures, até pelo risco mais prolongado do uso dessas marcas e produtos para que ninguém venha a sofrer nenhum problema de saúde relativo ao uso desses produtos.

A proibição dessas duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético, com a Anvisa tendo estabelecido que cinco linhas de produtos da marca devem ser retiradas de circulação nos supermercados e farmácias. 

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A lista dos produtos está disponível nos canais de comunicação da agência e também no site tupi.fm

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