Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por substância proibida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pela empresa Laboratório Avamiller de Cosméticos Limitada.

A Anvisa informou que a medida foi tomada após a empresa comunicar o recolhimento voluntário de produtos que têm uma substância proibida no Brasil.

Em outubro do ano passado, foi aprovada uma nova resolução que proíbe o uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, com o objetivo de proteger a saúde da população contra riscos de câncer e problemas reprodutivos.

A decisão é uma medida para proteger a saúde das pessoas que utilizam esses produtos e principalmente dos profissionais que trabalham com eles, como explica o professor de Química, David Silva.

Ela vem sendo alvo de alguns estudos e de órgãos reguladores que mostram que ela é tóxica ao sistema reprodutivo humano e também ela vem sendo classificada como potencialmente cancerígena e mutagênica. – contou Silva, que disse que órgãos reguladores ao redor do mundo, como na própria União Europeia, já proíbem o uso dessa substância em cosméticos desde meados de 2025.

Ainda segundo David, a Anvisa começou a tomar algumas atitudes para restringir essa substância, que bem perigosa para a saúde.

Dessa forma, fica o alerta aqui a todos os ouvintes, a profissionais também que fazem o uso desses esmaltes no dia a dia, manicures, até pelo risco mais prolongado do uso dessas marcas e produtos para que ninguém venha a sofrer nenhum problema de saúde relativo ao uso desses produtos.

A proibição dessas duas substâncias se aplica a qualquer produto cosmético, com a Anvisa tendo estabelecido que cinco linhas de produtos da marca devem ser retiradas de circulação nos supermercados e farmácias.

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A lista dos produtos está disponível nos canais de comunicação da agência e também no site tupi.fm