Anvisa proibiu seu produto? Saiba como consultar a lista de itens vetados

Lotes de produtos com desvios de qualidade costumam ser suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Apesar da insegurança causada nos consumidores, existe uma forma simples e gratuita de verificar se o item foi vetado pela agência.

Qualquer pessoa pode consultar a lista de produtos irregulares diretamente no site da Anvisa. Essa ferramenta oficial permite que o consumidor se proteja de riscos à saúde, conferindo se um alimento, medicamento, cosmético ou saneante está com a comercialização suspensa ou definitivamente proibida em todo o território nacional.

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As proibições ocorrem por diversos motivos, que vão desde a identificação de contaminação por bactérias até falhas na rotulagem ou composição em desacordo com o que foi aprovado. A fiscalização é constante e visa garantir que apenas produtos seguros e eficazes cheguem ao mercado.

Como consultar a lista de produtos proibidos

O processo para verificar se um produto foi retirado de circulação é rápido e acessível. A plataforma da agência é a fonte mais confiável para essa checagem. Siga estes passos para fazer a consulta:

Acesse o portal da Anvisa: entre no site oficial do órgão e procure pela área de consultas. Encontre a seção correta: no menu, navegue até a opção de "produtos irregulares" ou utilize a barra de busca com termos como "produtos proibidos". Use os filtros de pesquisa: você pode buscar pelo nome do produto, pela empresa fabricante ou pelo número do processo. Quanto mais específica a busca, mais rápido será o resultado. Verifique o status: a lista mostrará se o produto está "suspenso", uma medida cautelar e temporária, ou "proibido", que é uma decisão definitiva.

Encontrei um produto proibido. O que fazer?

Caso você descubra que adquiriu um item que consta na lista de irregulares da Anvisa, algumas medidas devem ser tomadas para garantir sua segurança e seus direitos como consumidor.

Suspenda o uso imediatamente: a primeira ação é não consumir ou utilizar o produto para evitar qualquer risco à saúde.

Procure o estabelecimento: guarde a nota fiscal e entre em contato com a loja, supermercado ou farmácia onde a compra foi realizada para solicitar a troca do item ou a devolução do dinheiro.

Comunique a Anvisa: a agência possui canais oficiais para receber denúncias. Informar sobre a venda de um produto irregular ajuda na fiscalização.

Acione a defesa do consumidor: caso o estabelecimento se recuse a fazer a troca ou devolver o dinheiro, você pode registrar uma reclamação no Procon do seu estado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria