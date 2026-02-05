O passo a passo da fiscalização de alimentos feita pela Anvisa no país

Notícias sobre a proibição da venda de lotes de alimentos pela Anvisa podem levantar dúvidas sobre a segurança do que chega à mesa dos brasileiros. Embora gerem preocupação, esses casos mostram a atuação de um complexo sistema de fiscalização, que funciona justamente para evitar que irregularidades cheguem ao consumidor final.

O trabalho de vigilância começa muito antes de o produto chegar às prateleiras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é responsável por criar as regras e os padrões de segurança que todas as indústrias alimentícias devem seguir em território nacional. Isso inclui desde a higiene das instalações e dos equipamentos até o controle de qualidade da matéria-prima.

No entanto, a fiscalização do dia a dia não é feita apenas pela Anvisa. O sistema é descentralizado e compartilhado. As vigilâncias sanitárias de estados e municípios são as principais responsáveis por inspecionar fábricas, distribuidoras e pontos de venda, como supermercados e restaurantes. Elas verificam se as normas federais estão sendo cumpridas.

Durante uma inspeção, os fiscais avaliam as condições de produção, armazenamento e transporte. Também coletam amostras de produtos para análise em laboratórios. Se uma irregularidade é encontrada, como a presença de bactérias perigosas, a empresa é notificada e pode receber multas. Em casos graves, o produto é recolhido do mercado para proteger a saúde da população.

Como denunciar uma irregularidade

O consumidor é uma peça fundamental nesse sistema de vigilância. Ao encontrar um problema em um alimento, como embalagem danificada, data de validade vencida ou aspecto suspeito, é possível e recomendado fazer uma denúncia.

O primeiro passo é entrar em contato com a vigilância sanitária do seu município. Geralmente, o telefone ou o endereço de e-mail podem ser encontrados no site da prefeitura. Tenha em mãos o máximo de informações sobre o produto: nome, marca, lote, data de validade e o local onde foi comprado.

Caso não consiga contato com o órgão municipal, a ouvidoria da Anvisa também pode ser acionada. O registro pode ser feito online, pelo portal Fala.BR, ou pelo telefone 0800 642 9782. A sua denúncia ajuda os órgãos fiscalizadores a identificar problemas e agir rapidamente para garantir a segurança alimentar de todos.

