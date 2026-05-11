Recall e suspensão: qual a diferença e o que diz a lei do consumidor
Entenda seus direitos quando um produto que você comprou apresenta problemas de segurança e saiba como proceder para solicitar a troca ou o reembolso
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A notícia de que a Anvisa determinou a suspensão e o recolhimento de alguns produtos de limpeza da marca Ypê acendeu um alerta em muitos consumidores. Situações como essa geram dúvidas sobre termos como recall e suspensão e, principalmente, sobre quais são os direitos de quem comprou um item com problemas. Entender a diferença é o primeiro passo para saber como agir.
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Esses dois termos, embora pareçam sinônimos, representam ações distintas. O recall é uma iniciativa da própria empresa fabricante, que convoca os consumidores a devolverem ou levarem um produto para reparo ao identificar um defeito que possa comprometer a segurança. Já a suspensão é uma ordem emitida por um órgão fiscalizador, como a Anvisa, que proíbe a venda e a fabricação de um item por risco à saúde ou inconformidade com as normas.
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O que diz a lei
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante que, em ambos os casos, o cliente não pode ficar no prejuízo. A lei é clara: se um produto apresenta um vício de qualidade ou segurança, o consumidor tem direitos assegurados para resolver o problema. A responsabilidade é do fornecedor, seja ele o fabricante, o importador ou o comerciante.
A legislação prevê que, ao se deparar com um produto defeituoso ou que foi alvo de um alerta sanitário, o consumidor pode exigir uma das seguintes soluções:
Substituição do produto: o cliente pode pedir a troca por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
Restituição da quantia paga: é possível solicitar o reembolso integral do valor pago, corrigido monetariamente.
Abatimento proporcional do preço: caso o defeito não inviabilize o uso e o consumidor decida ficar com o item, ele pode negociar um desconto.
É importante ressaltar que, conforme o artigo 18 do CDC, o fornecedor tem o prazo de até 30 dias para solucionar o problema. Caso a questão não seja resolvida nesse período, o consumidor pode então exigir uma das três opções mencionadas: a substituição, a devolução do dinheiro ou o abatimento no preço.
Como proceder
O primeiro passo ao saber de um recall ou suspensão é verificar se o lote do produto que você tem em casa corresponde ao informado no comunicado oficial da empresa ou do órgão regulador. A informação do lote geralmente está impressa na embalagem.
Caso o seu produto esteja entre os afetados, entre em contato diretamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa. Guarde os protocolos de atendimento e os e-mails trocados. Se não conseguir uma solução amigável, o próximo passo é procurar um órgão de defesa do consumidor, como o Procon da sua cidade, ou registrar uma queixa na plataforma online www.consumidor.gov.br para buscar a intermediação do conflito.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.