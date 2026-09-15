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Quem era Duda Alves, a influenciadora que morreu aos 22

Jovem com mais de 745 mil seguidores no TikTok viralizou com vídeos autênticos

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/09/2026 10:37 - atualizado em 15/09/2026 11:44

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Quem era Duda Alves, a influenciadora que morreu aos 22
A influenciadora Duda Alves, que viralizou nas redes sociais com vídeos sobre seu dia a dia, morreu aos 22 anos crédito: Redes sociais

A influenciadora e tiktoker Maria Eduarda Alves dos Santos, mais conhecida como Duda Alves, morreu aos 22 anos. A jovem acumulava mais de 745 mil seguidores no TikTok e quase 27 milhões de curtidas nas redes sociais.

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A morte de Maria Eduarda foi noticiada por amigos e familiares em publicações on-line. A causa da morte não foi revelada. O corpo é velado nesta terça-feira (15/9), na Paróquia São João Paulo II, em Brasília.

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Duda Alves era jornalista e publicitária e viralizou nas redes sociais, principalmente no TikTok, com vídeos sobre coisas de que não gostava, além de compartilhar a rotina ao lado de amigos e do namorado. Em uma postagem, ela chegou a afirmar que nunca teve a intenção de viralizar, mas acabou conquistando fãs.

O último vídeo postado pela influenciadora em seu perfil no TikTok foi há cinco dias. Na gravação, ela falava sobre uma cirurgia de redução de mamas pela qual passou e como recebeu comentários negativos nas redes sociais.

Nas últimas semanas, Duda atualizou a rede com momentos da recuperação e contou aos fãs por que decidiu fazer a operação.

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Amigos, fãs e familiares lamentam

Sarah Mahdavi, amiga de Duda, lamentou o falecimento em uma publicação: “Duda, além de ser minha melhor amiga, foi minha família, meu amor e tudo mais do que eu poderia imaginar. Peço que respeitem o luto que estamos sentindo”.

Geovana Alves, prima da influenciadora, também fez um forte depoimento. “Tive o privilégio de ter você em minha vida por 19 anos! Foram os melhores 19 anos da minha vida, irmã. 19 anos dividindo momentos, risadas, brigas bobas, segredos, viagens, conversas e tantos sonhos que eu tinha certeza que ainda viveríamos juntas”.

“Para quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido. Feita nas medidas e nas proporções perfeitas por Deus. O que mais me encantava era a forma como Duda via os dois lados de tudo, simplesmente a pessoa mais justa e bondosa que eu já conheci”, disse outra amiga, Clarissa Pavie.

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