Influenciadora morre aos 25 anos vítima de mal súbito

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora digital Maria Rita Rodrigues da Silva morreu aos 25 anos, nesta semana. A jovem sofreu um mal súbito em casa, em São Bernardo do Campo (SP). A informação foi confirmada pela família por meio de publicações nas redes sociais.

“Maria viveu intensamente seus 25 anos nessa terra, sempre fez questão de deixar claro o quanto amava alguma coisa, sempre com um sorriso no rosto e um alto-astral lá em cima, sempre encantou todos em sua volta com seu brilho e sua luz. Maria Rita estava em um momento maravilhoso de sua vida, havia se formado na faculdade a poucos meses, no trabalho dos sonhos na sua área, vivendo o relacionamento que ela sempre pediu pra Deus e em harmonia com todos, ela partiu feliz. Maria Rita era simplesmente viciada em amar, viciada em sentir demais, e acho que todos próximos dela sabiam e sentiam isso, sempre foi muito contagiante a forma dela ver e lidar com o mundo”, escreveram os familiares.

Segundo a família, Maria Rita estava em casa com os pais no momento do ocorrido, maquiando a mãe. Ela perdeu o ar e desmaiou sobre a cama. Foi socorrida pelos pais e pelo namorado até a chegada da ambulância, que a levou ao hospital.

Na unidade de saúde, teve quatro paradas cardíacas. De acordo com os familiares, tudo aconteceu de forma rápida e sem sofrimento. O diagnóstico apontou isquemia miocárdica aguda e tromboembolismo pulmonar. A isquemia miocárdica aguda se caracteriza pela falta de sangue no coração (músculo cardíaco). Já o tromboembolismo pulmonar é o bloqueio de sangue nas artérias do pulmão. Maria Rita não fazia uso de medicamentos.

Criadora de conteúdo voltado para beleza e moda, Maria Rita acumulava mais de 75 mil seguidores nas redes sociais. Após a confirmação da morte, centenas de mensagens de pesar foram publicadas.

A missa de 7º dia será celebrada na sexta-feira (27/2), às 19h, na Paróquia Santíssima Virgem, no Jardim do Mar, em São Bernardo do Campo (SP).

“Não é porque Maria Rita morreu que ela se foi, ela segue viva dentro de nossos corações com todos ensinamentos, lições e broncas que só ela poderia nos dar. Peço que lembremos da positividade dela nesse momento e lembremos que mesmo no dia mais escuro, a luz ainda está lá! basta nós procurarmos”, disse o comunicado nas redes sociais.

Segundo caso na região em menos de uma semana

Outra influenciadora do ABC Paulista morreu de forma repentina em menos de uma semana. Bianca Dias, de 27 anos, era natural de Mauá e teve embolia pulmonar.

Bianca estava em uma casa de praia, no Guarujá (SP), em recuperação de procedimentos estéticos realizados há menos de 20 dias. Apesar de apresentar evolução positiva, sofreu um mal súbito e chegou à unidade hospitalar sem vida.

A embolia pulmonar é uma condição grave que pode comprometer de forma repentina a circulação sanguínea e a oxigenação do organismo, podendo levar à parada cardíaca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conhecida por compartilhar conteúdos sobre viagens, rotina fitness, lifestyle e maternidade, Bianca reunia cerca de 60 mil seguidores nas redes sociais. Ela deixou duas filhas pequenas, Beatriz e Lavínia.