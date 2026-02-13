Influenciadora morre depois de comer ‘caranguejo-do-diabo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora de gastronomia Emma Amit morreu aos 51 anos após consumir um caranguejo venenoso enquanto gravava um vídeo para as redes sociais. O caso aconteceu na cidade de Puerto Princesa, nas Filipinas, e ganhou repercussão internacional após a divulgação pelas imprensas local e estrangeira.

De acordo com reportagens da imprensa internacional, Emma coletou, no dia 4 de fevereiro, quatro tipos de frutos do mar em um manguezal da região. Ela gravou vídeos preparando os crustáceos com leite de coco. Durante a gravação, também provou um caramujo do mar enquanto cozinhava.

No dia seguinte, a influenciadora apresentou sintomas graves de intoxicação. Vizinhos relataram que ela sofreu convulsões enquanto era levada para uma clínica local. Após piora do quadro, Emma foi transferida para um hospital, já inconsciente e com os lábios escurecidos. Ela morreu no dia 6 de fevereiro, dois dias após consumir o caranguejo venenoso.

Investigações apontaram que a intoxicação foi causada pelo chamado “caranguejo-do-diabo”, espécie encontrada na região Indo-Pacífica. As autoridades localizaram carapaças do animal no lixo da residência da influenciadora. Esse tipo de caranguejo contém neurotoxinas perigosas, como saxitoxina e tetrodotoxina, que podem causar morte em poucas horas e permanecem ativas mesmo após o cozimento.

Segundo moradores da região, Emma e o marido eram pescadores experientes e viviam do mar. A morte gerou surpresa entre autoridades locais, que agora investigam o caso e monitoram pessoas próximas à influenciadora em busca de sintomas semelhantes.

A imprensa local também relembrou um caso semelhante ocorrido em outubro do ano passado, quando um pescador de 54 anos morreu após consumir o mesmo tipo de caranguejo na mesma província.

Os caranguejos-do-diabo vivem em recifes de coral e costumam apresentar coloração marrom-avermelhada escura ou creme, com manchas vermelhas ou marrons. A carapaça e a carne concentram toxinas neurotóxicas capazes de provocar paralisia e falência respiratória.

Autoridades de saúde alertaram moradores e turistas para que evitem consumir frutos do mar sem conhecimento prévio sobre possíveis toxinas. Segundo órgãos locais, ao menos duas mortes já foram registradas na cidade associadas ao consumo desse tipo de crustáceo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia