TRAGÉDIA

Jovem de 19 anos morre após comer acarajé na Bahia

Ana Beatriz de Araújo Rodrigues, de 19 anos, foi socorrida, mas não resistiu; autoridades aguardam laudos periciais

13/10/2025 21:23

Jovem passou mal após consumir acarajé; perícia vai avaliar se houve intoxicação - foto ilustrativa
Jovem passou mal após consumir acarajé; perícia vai avaliar se houve intoxicação - foto ilustrativa crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 19 anos morreu após passar mal depois de comer um acarajé em Senhor do Bonfim, a 384 km de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, Ana Beatriz de Araújo Rodrigues começou a se sentir mal em casa após ingerir o acarajé. A jovem foi socorrida e levada a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim.

A polícia investiga a causa da morte. O corpo foi encaminhado para necropsia, e a Secretaria da Saúde da cidade fez uma notificação de possível caso de intoxicação exógena.

De acordo com a Polícia Civil, já foram solicitadas as perícias necessárias para elaborar os laudos devem indicar a causa da morte.

