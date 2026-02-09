Polícia apura se intoxicação pelo ar após mistura de produtos causou morte de professora em piscina
Manobrista da academia era responsável pela manutenção do ambiente. Direção da C4 Gym diz lamentar ocorrido e colaborar com as autoridades
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mistura de vários produtos químicos para a manutenção da piscina é uma das hipóteses para a intoxicação e morte da professora Juliana Faustino Basseto, 27, após nadar em uma academia na zona leste de São Paulo no sábado (7).
Outras duas pessoas estão internadas, entre elas o marido de Juliana. A professora morreu em um hospital em Santo André, na Grande São Paulo, depois de se sentir mal.
O preparo químico, feito de forma manual por um funcionário da academia C4 GYM, não chegou a ser despejado na água. Os produtos utilizados ainda não foram identificados, de acordo com o delegado Alexandre Bento, do 42º DP (Parque São Lucas).
Segundo o delegado, o homem, que é manobrista da academia, levou o produto ao ambiente antes do final da aula, quando alunos de natação ainda estavam na piscina.
O preparo teria liberado substâncias tóxicas pelo ambiente, que é confinado, uma vez que a piscina é aquecida. O balde com a mistura teria sido deixado próximo a um ponto da raia onde as pessoas erguem a cabeça para respirar.
Na tarde desta segunda-feira (9), o delegado recebeu funcionárias da Vigilância Sanitária.
O manobrista, um gerente e os proprietários devem ser indiciados sob suspeita de homicídio culposo, ou seja, sem intenção. O delegado, no entanto, disse ver indícios de negligência, imperícia e imprudência na ação.
A direção da Academia C4 GYM tem dito lamentar profundamente o ocorrido, que prestou "imediato atendimento a todos os envolvidos e que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas a fim de oferecer todo o suporte".
"Reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário", afirma o comunicado.