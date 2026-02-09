Aluna é internada na UTI após aula de natação com mulher que morreu em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 29 anos foi internada após participar da mesma aula de natação em que a professora Juliana Faustino Bassetto passou mal e morreu na zona leste de São Paulo. A Polícia Civil investiga se a morte de uma mulher foi causada pela exposição a gases dentro do ambiente da piscina.

A mulher foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Luiz Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ela registrou boletim de ocorrência na internet na noite deste domingo (8).

A analista contábil participou da mesma aula de natação que Juliana no sábado ( 7). Depois da aula, ela apresentou mal-estar, seguido de dores de cabeça, vômito e diarreia.

Os sintomas pioraram no domingo (8) e ela procurou a unidade de saúde, onde disse estar em observação. As informações constam no boletim de ocorrência. Procurado, o hospital informou, por meio de assessoria de imprensa, não ter informações sobre o caso.

Informações apontam que seis pessoas, incluindo o novo caso, passaram mal após a aula. Uma delas é um adolescente de 14 anos que foi internado em estado grave e está respirando com ajuda com aparelhos. O marido da professora morta, Vinicius de Oliveira, também está em estado grave. Outras duas pessoas receberam atendimento e foram liberadas. A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) para saber da investigação. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

ENTENDA O CASO

A professora Juliana Faustino Bassetto, 27, morreu na noite de sábado. Ela e o marido participavam de uma aula de natação e passaram mal logo depois de entrarem em contato com a água. O casal foi até o Hospital Santa Helena, em Santo André, mas a professora sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A polícia apura se houve intoxicação por algum produto usado para limpar a piscina.

O marido da professora, Vinicius de Oliveira, continua internado. Ele está em estado grave na UTI.

Um adolescente de 14 anos também foi socorrido. O pai foi à delegacia para informar que o jovem teve um desconforto respiratório após ter aula de natação na mesma piscina. Ele foi internado em um hospital na Vila Alpina e iniciou tratamento com oxigênio, segundo o boletim de ocorrência. Outras duas pessoas foram internadas e liberadas.

Testemunha relatou que os funcionários da academia não prestaram socorro. "O que me deixa revoltada é o descaso da academia. Ninguém sabia o que estava fazendo, nem se deram ao trabalho de prestar socorro pra ninguém", afirmou.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um funcionário da academia mistura produtos químicos em um balde. O manobrista do estabelecimento era responsável pela limpeza da piscina. Em um vídeo, por volta das 13h24 do último sábado (7), ele aparece em uma área dos fundos da academia manipulando produtos em um balde. Em determinado trecho da imagem, é possível ver que uma fumaça branca sai do recipiente.

A academia não tinha alvará para funcionar. A instalação elétrica da piscina estava ligada à cozinha da academia e os produtos para limpeza da piscina também estavam em local inadequado, segundo os investigadores.

Em nota, a direção da Academia C4 Gym lamentou "profundamente" o ocorrido. Também informou que prestou "imediato atendimento a todos os envolvidos" e que tem mantido contato direto com as pessoas envolvidas a fim de oferecer todo o suporte. "Reforça, ainda, que está colaborando integralmente com as autoridades competentes, contribuindo com tudo aquilo que for necessário."