Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso dentro do avião

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil foi preso no aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo.



O homem foi capturado dentro de aeronave na manhã desta segunda-feira (9/02). As informações foram dadas ao UOL por fontes da Polícia Civil.



O UOL buscou a Latam, dona da companhia aérea onde o piloto trabalha, e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.