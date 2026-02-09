Piloto suspeito de liderar rede de abuso infantil é preso dentro do avião
Aeronave do suspeito estava na pista do aeroporto de Congonhas (SP); Latam, empresa aérea em que o piloto trabalha, ainda não se pronunciou oficialmente
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um piloto suspeito de comandar uma rede de exploração sexual infantil foi preso no aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo.
O homem foi capturado dentro de aeronave na manhã desta segunda-feira (9/02). As informações foram dadas ao UOL por fontes da Polícia Civil.
O UOL buscou a Latam, dona da companhia aérea onde o piloto trabalha, e aguarda retorno sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.