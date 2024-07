O youtuber norte-americano Billy LeBlanc chocou seus seguidores ao revelar que a namorada, Natalie Clark, faleceu aos 40 anos por causa de uma doença bacteriana ao ingerir ostras cruas em uma viagem. O namorado também teve a doença e passou 12 dias internado.





"Isso é apenas uma mensagem, pois muitos estão me perguntando, e é difícil responder a todas. Sim, Natalie morreu. Nós comemos ostras e nos sentimos doentes por alguns dias, então, quando acordei, ela havia partido", desabafou em um vídeo.





Billy estava internado e, por isso, ficou sem saber o estado de saúde de Natalie. Ele ficou com a saúde muito frágil, sem se lembrar de muitas coisas. O youtuber passou oito dias na UTI, em quadro grave.

“Sempre vou lembrar de como nos perdemos em todos os lugares juntos. Sempre vou amá-la e sentir sua falta. Fiquem seguros e segurem seus entes queridos com força, você nunca sabe quando será a última vez que os verá”, publicou em uma rede social.





O casal foi infectado pela bactéria Vibrio vulnificus, parasita do ambiente marinho. Como as ostras são filtradoras, podem hospedar o germe em seus tecidos. De acordo com o Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos, da Secretaria da Saúde de São Paulo, a bactéria pode causar febre, diarreia, cólicas abdominais, náuseas e vômitos.

Entre pessoas imunocomprometidas e grupos mais suscetíveis, como crianças, gestantes e idosos, o organismo pode causar septicemia primária (choque séptico) e infecções generalizadas.

A infecção pode se tornar sistêmica, causando febre, calafrios, estado mental alterado e hipotensão nos indivíduos afetados.





O tratamento inclui hidratação oral ou endovenosa e antibióticos. Além das ostras, amêijoas, mexilhões, búzios e berbigões podem causar infecção. Por isso, a recomendação é só comer esses alimentos cozidos.





Natalie deixou um filho, Julian, de 17 anos. Ela e Billy começaram o relacionamento em 2020, mesmo ano em que o youtuber se divorciou de Katie LeBlanc, com quem teve o canal Bratayleys. Ele ganhou fama na web com a ex-esposa e decidiu criar seu perfil pessoal após a separação.