683

A bactéria vibrio vulnificus é uma espécie presente em ambientes marinhos, como águas salgadas e frutos do mar Freepik



Nos últimos dias, nos estados norte-americanos de Nova York e Connecticut, nos EUA, três pessoas morreram e uma foi internada por conta de uma bactéria rara que devora a pele. Conhecida cientificamente pelo nome vibrio vulnificus, ela está presente em frutos-do-mar e em ambientes aquáticos.



Assim como na terra, os locais marinhos também possuem bactérias importantes para o equilíbrio do seu ecossistema.Porém, é importante dizer que alguns desses seres vivos microscópicos trazem riscos à saúde de qualquer pessoa. De acordo com a dermatologista Isadora Rosan, a infecção pode acontecer em ambientes marinhos contaminados, como as áreas costeiras e regiões de águas salgadas.





"A bactéria vibrio vulnificus é uma espécie presente em ambientes marinhos, como águas salgadas e frutos do mar. Ela pode causar infecções graves, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos. A ingestão de alimentos contaminados ou exposição à água salgada com feridas abertas aumenta o risco de infecção". Apesar dos casos, em sua maioria, acontecerem fora do Brasil, principalmente em zonas de águas quentes, qualquer local pode conter a bactéria.



De acordo com a dermatologista Isadora Rosan, a infecção pode acontecer em ambientes marinhos contaminados, como as áreas costeiras e regiões de águas salgadas Arquivo Pessoal Segundo Isadora, pessoas com sistema imunológico enfraquecido, com condições crônicas ou feridas abertas são mais suscetíveis a uma maior agressividade após o contato com o vibrio vulnificus. "A infecção por vibrio vulnificus pode ser fatal, mas com tratamento adequado, incluindo antibióticos, as chances de recuperação aumentam. Evitar o consumo de frutos do mar crus e entrar em contato com água salgada quando se tem feridas abertas é crucial para prevenir a infecção", explica.



Leia também: Celular e garrafinha de água podem conter milhões de bactérias

Existem outras bactérias marinhas perigosas?

De acordo com a dermatologista, há várias bactérias presentes em ambientes aquáticos que podem causar infecções na pele humana. Dessa forma, é essencial praticar higiene adequada após exposição à água salgada ou água doce, especialmente se houver cortes ou feridas. "É importante manter qualquer ferida coberta com um curativo impermeável durante o contato com água reduz o risco de infecções. Se ocorrerem sinais de infecção, como vermelhidão, inchaço ou febre, buscar atendimento médico imediatamente é fundamental", orienta.