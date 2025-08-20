Flipar
Caranguejo gigante surpreende ao ressurgir depois de 15 séculos
-
A descoberta ocorreu em abril de 2024, durante uma expedição a uma pequena caverna feita por espeleólogos. Foto: Freepik/wirestock
-
Os resultados foram divulgados em maio pela revista científica Journal of Threatened Taxa. Foto: Reprodução/YouTube
-
Durante a expedição, os cientistas avistaram um macho adulto da espécie, pesando aproximadamente 1,2 kg e medindo 13 cm. Foto: Wikimedia Commons/Jebulon
-
Conhecido como o maior artrópode terrestre do mundo, esse caranguejo pode atingir até 90 cm de diâmetro, 5 kg e viver até 60 anos. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
O exemplar foi encontrado em uma fenda na rocha, próximo a cocos e lixo orgânico, que podem ter atraído o animal devido a seus hábitos alimentares. Foto: iNaturalist/John Barkla
-
Embora presente em outras ilhas da região, o caranguejo-dos-coqueiros é de hábitos noturnos, tornando seu avistamento algo incomum. Foto: Reprodução/YouTube
-
Essa descoberta ocorreu no mesmo ano em que pesquisadores australianos registraram uma rara lula bigfin nas profundezas da Fossa de Tonga, no Pacífico. Foto: Reprodução/Centro de Pesquisa de Mar Profundo Minderoo-UWA
-
-
Com tentáculos que podem atingir até oito metros de comprimento, a espécie chama atenção por sua aparência peculiar. Foto: Divulgação - NOAA
-
A Fossa de Tonga é considerada uma das áreas mais profundas do planeta, podendo chegar a até 10 km superfície abaixo. Foto: Reprodução/Discovery Channel
-
O caranguejo-dos-coqueiros, também conhecido como caranguejo-ladrão, é nativo de ilhas tropicais do Indo-Pacífico, como as Ilhas Cook, Seychelles, e partes da Polinésia. Foto: Flickr - fearlessRich
-
-
Uma das características mais marcantes desse artrópode é sua habilidade de escalar palmeiras conseguir cocos, que são parte importante de sua dieta. Foto: iNaturalist/Lennart Hudel
-
Com suas poderosas pinças, ele quebra os cocos para consumir a polpa. Foto: Reprodução/YouTube
-
Além de cocos, sua dieta é bastante variada: inclui frutas, nozes, folhas, carniça, pequenos animais e até caranguejos menores. Foto: Flickr - John Tann
-
-
Apesar de ser um crustáceo, o caranguejo-dos-coqueiros é totalmente terrestre na fase adulta, retornando ao mar apenas na fase larval. Foto: Flickr - fearlessRich
-
Durante uma fase da vida, ele ainda utiliza conchas para proteção, mas à medida que cresce desenvolve um abdômen endurecido, dispensando o uso da concha. Foto: iNaturalist/John Barkla
-
Esses caranguejos possuem um sistema respiratório adaptado ao ambiente terrestre, com "pulmões" branquiais modificados que lhes permitem respirar ar, embora ainda dependam da umidade para evitar a desidratação. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Além disso, o caranguejo-dos-coqueiros é conhecido por seu comportamento "ousado", o que inclui invadir casas e acampamentos em busca de alimentos — justificando o apelido de “ladrão”. Foto: Wikimedia Commons/Lance Vanlewen
-
Embora não seja considerado perigoso, sua força pode causar ferimentos em humanos. Foto: iNaturalist/Dominik Maximilián Ramík
-
Atualmente, a espécie é protegida em algumas regiões devido ao declínio populacional por conta da caça e perda de habitat. Foto: iNaturalist/drew_avery
-