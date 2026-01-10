Assine
LINFOMA DE HODGKIN

Morre Isabel Veloso, influenciadora que lutava contra câncer, aos 19 anos

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, jovem estava internada em hospital de Curitiba e deixa marido e um filho de 11 meses

10/01/2026 13:01

Morre Isabel Veloso, influenciadora que relatava luta contra câncer, aos 19 anos
Morre Isabel Veloso, influenciadora que relatava luta contra câncer, aos 19 anos crédito: Tupi

A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após complicações decorrentes de um câncer. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, Joelson Veloso. Isabel estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, Isabel ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar de forma aberta sua rotina de tratamento e os desafios da doença. Ela passou por quimioterapias e por um transplante de medula óssea em outubro do ano passado. Nos últimos dias, estava intubada na UTI da unidade hospitalar.

Em declaração, o pai da influenciadora afirmou que a família busca esclarecimentos sobre o atendimento médico. O Hospital Erasto Gaertner foi procurado, mas não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e o filho Arthur, de 11 meses, além dos pais, Miriam Kiekow e Joelson Veloso.

Internações e agravamento do quadro clínico

A jovem foi intubada pela primeira vez em 26 de novembro, por causa de uma crise de falta de ar. Na ocasião, segundo o marido, Isabel tinha excesso de magnésio no sangue e chegou a parar de respirar. Ela voltou a respirar espontaneamente, mas precisou ser intubada novamente em 4 de dezembro, por desenvolver uma pneumonia.

Desde então, o quadro clínico permaneceu grave, com acompanhamento intensivo na UTI.

Doença, maternidade e retomada do tratamento

Nascida no Paraná, Isabel recebeu o diagnóstico de câncer aos 15 anos. Em 2021, foi informada de que a doença era incurável, o que a levou a interromper temporariamente o tratamento e a realizar alguns projetos pessoais, como casar e ter um filho.

O casamento com Lucas Borbas ocorreu em abril de 2024 e foi financiado por uma vaquinha on-line, com a cerimônia transmitida ao vivo em redes sociais. Em agosto do mesmo ano, Isabel anunciou a gravidez e passou a compartilhar a gestação com os seguidores.

Aos cinco meses de gravidez, a influenciadora decidiu retomar o tratamento oncológico, ao descobrir que o linfoma havia voltado a crescer e se espalhado para os pulmões. Arthur nasceu de forma prematura, em dezembro de 2024. Após o parto, Isabel iniciou uma nova etapa do tratamento.

Remissão, transplante e despedida nas redes

Em maio deste ano, Isabel anunciou que o câncer estava em remissão e que passaria por um novo transplante de medula óssea, realizado em outubro, tendo o pai como doador. À época, ela escreveu nas redes sociais: "Rumo à cura".

A influenciadora recebeu alta no início de novembro, mas voltou a ser internada no fim do mês. Em seu último post no Instagram, publicado em 15 de novembro, Isabel apareceu sorridente em casa, de cabeça raspada, e escreveu: "Em casa me recuperando".

A trajetória da jovem mobilizou milhares de seguidores e se tornou referência de conscientização sobre o câncer, especialmente entre adolescentes e jovens adultos.

