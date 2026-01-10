Morre Isabel Veloso, influenciadora que lutava contra câncer, aos 19 anos
Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, jovem estava internada em hospital de Curitiba e deixa marido e um filho de 11 meses
compartilheSIGA
A influenciadora digital Isabel Veloso morreu neste sábado (10), aos 19 anos, após complicações decorrentes de um câncer. A informação foi confirmada pelo pai da jovem, Joelson Veloso. Isabel estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, Isabel ficou conhecida nas redes sociais por compartilhar de forma aberta sua rotina de tratamento e os desafios da doença. Ela passou por quimioterapias e por um transplante de medula óssea em outubro do ano passado. Nos últimos dias, estava intubada na UTI da unidade hospitalar.
Leia Mais
Em declaração, o pai da influenciadora afirmou que a família busca esclarecimentos sobre o atendimento médico. O Hospital Erasto Gaertner foi procurado, mas não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.
Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e o filho Arthur, de 11 meses, além dos pais, Miriam Kiekow e Joelson Veloso.
Internações e agravamento do quadro clínico
A jovem foi intubada pela primeira vez em 26 de novembro, por causa de uma crise de falta de ar. Na ocasião, segundo o marido, Isabel tinha excesso de magnésio no sangue e chegou a parar de respirar. Ela voltou a respirar espontaneamente, mas precisou ser intubada novamente em 4 de dezembro, por desenvolver uma pneumonia.
Desde então, o quadro clínico permaneceu grave, com acompanhamento intensivo na UTI.
Doença, maternidade e retomada do tratamento
Nascida no Paraná, Isabel recebeu o diagnóstico de câncer aos 15 anos. Em 2021, foi informada de que a doença era incurável, o que a levou a interromper temporariamente o tratamento e a realizar alguns projetos pessoais, como casar e ter um filho.
O casamento com Lucas Borbas ocorreu em abril de 2024 e foi financiado por uma vaquinha on-line, com a cerimônia transmitida ao vivo em redes sociais. Em agosto do mesmo ano, Isabel anunciou a gravidez e passou a compartilhar a gestação com os seguidores.
Aos cinco meses de gravidez, a influenciadora decidiu retomar o tratamento oncológico, ao descobrir que o linfoma havia voltado a crescer e se espalhado para os pulmões. Arthur nasceu de forma prematura, em dezembro de 2024. Após o parto, Isabel iniciou uma nova etapa do tratamento.
Remissão, transplante e despedida nas redes
Em maio deste ano, Isabel anunciou que o câncer estava em remissão e que passaria por um novo transplante de medula óssea, realizado em outubro, tendo o pai como doador. À época, ela escreveu nas redes sociais: "Rumo à cura".
A influenciadora recebeu alta no início de novembro, mas voltou a ser internada no fim do mês. Em seu último post no Instagram, publicado em 15 de novembro, Isabel apareceu sorridente em casa, de cabeça raspada, e escreveu: "Em casa me recuperando".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A trajetória da jovem mobilizou milhares de seguidores e se tornou referência de conscientização sobre o câncer, especialmente entre adolescentes e jovens adultos.