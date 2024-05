A influenciadora Isabel Veloso, de apenas de 17 anos diagnosticada com câncer terminal, respondeu nessa terça-feira, 14/5, às críticas recebidas após compartilhar, no Dia das Mães, o desejo do casal de ter filhos, apesar de Isabel ter expressado anteriormente o desejo de adotar uma criança.

Na postagem anterior no Instagram e no X (antigo Twitter), ela escreveu: “A gente está indo atrás pra saber, entender como funciona o processo de adoção, enfim, a gente gostaria de adotar uma criança de até 2 anos, neném mesmo, mas, claro, independente do que a gente consiga, sabe? Mas a gente queria um bebê mesmo para criar memórias. Sempre foi meu sonho, então eu acho que seria legal”.

Diante da repercussão, ela usou as redes sociais para rebater: "Já que estão criticando tanto, é bom refletir. Ter filhos é um desejo nosso. Eu não disse que estou adotando. Vocês são muito insensíveis. Se não concordam, adotem vocês mesmos. Ignorantes. Graças a Deus tenho um sonho, e sim, acredito em milagres. Vocês já me mataram antes mesmo de eu morrer", escreveu Isabel em seus stories no Instagram.

Desabafo

A influencer fez vídeos desabafando sobre as críticas que recebeu em relação ao seu desejo de ser mãe. Ela enfatizou que as pessoas sempre têm algo a dizer, seja se ela adotar ou não uma criança. Isabel ressaltou que ter o sonho de ser mãe não significa que ela já é mãe, e questionou se não pode ter esse sonho por conta de sua doença terminal. Ela também mencionou que seu marido, Lucas, tem o desejo de ser pai e que, caso algo aconteça com ela, ele pretende adotar uma criança. Isabel finalizou dizendo que as pessoas que duvidam dela são amarguradas e que ninguém tem o direito de opinar sobre sua vida, exceto ela e seu marido. No último domingo, Lucas publicou uma foto do casal desejando um feliz Dia das Mães a Isabel, ressaltando que apenas eles sabem o que estão vivendo.

Linfoma de Hodgkin

Aos 15 anos, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin. Desde 2021, ela tem passado por quimioterapia, transplante de medula óssea e outros tratamentos. Em novembro de 2023, os médicos a consideraram curada, mas infelizmente, em janeiro de 2024, o câncer retornou de forma mais agressiva. Com a perspectiva de vida reduzida, Isabel decidiu criar uma campanha online para arrecadar fundos e realizar alguns sonhos, incluindo o de se casar.