Entenda o risco do excesso de magnésio que levou a influenciadora Isabel Veloso para a UTI
Isabel luta contra um Linfoma de Hodgkin desde 2015 e havia realizado um transplante de medula óssea em outubro. Mas poucos dias após receber alta, a influenciadora precisou ser internada às pressas no dia 27 de novembro. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
O marido de Isabel informou que a jovem passou muito mal, apresentando excesso de magnésio no sangue e uma baixa saturação respiratória que a levou a parar de respirar. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Devido à gravidade, ela precisou ser intubada e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Na manhã do dia 28/11, a situação de Isabel apresentou melhora e ela conseguiu respirar sozinha após a remoção do tubo. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Lucas chegou a anunciar a alta da UTI por engano, mas logo se corrigiu, explicando que a equipe médica decidiu mantê-la em observação na UTI para reavaliação e novos exames. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
No dia 29/11, o pai, Joelson, visitou a filha, que já estava em um quarto de observação. “Estive no quarto com a Isabel. Ela está sem aparelhos, recebendo alimentação por sonda. Conversamos, trocamos olhares de fé e esperança”, relatou ele. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
A hipermagnesemia é o termo médico usado para descrever a elevação desregulada da concentração de magnésio no sangue. Foto: Lakshmiraman Oza/Pixabay
Este mineral é vital para inúmeras funções biológicas e é normalmente absorvido pelo organismo por meio da dieta ou, quando necessário, por suplementos. Foto: Freepik
O principal motivo para esse desequilÃbrio Ã© a insuficiÃªncia renal, pois os rins ficam incapazes de filtrar e expelir o magnÃ©sio de maneira eficaz pelo xixi. Foto: Freepik/WangXiNa
No entanto, outras condições podem desencadear o problema, como a hemólise (processo em que glóbulos vermelhos são destruídos), um quadro que pode afetar indivíduos com linfoma. Foto: Freepik/kjpargeter
As manifestações clínicas da hipermagnesemia variam: pode ser totalmente silenciosa (assintomática); Foto: fernando zhiminaicela/Pixabay
Ou também podem provocar sintomas como náuseas, confusão mental, problemas respiratórios e instabilidade da pressão arterial. Foto: Reprodução/Freepik
Muitas vezes, o excesso de magnésio atua como um sinal de alerta para uma doença subjacente mais grave. Foto: Freepik
Isabel Veloso apresenta fatores que aumentam o risco para o problema — entre eles, o linfoma e eventuais complicações renais depois do transplante de medula óssea realizado no fim de outubro. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Ao longo do seu tratamento, Isabel enfrentou diversas complicaÃ§Ãµes, incluindo pancreatite, hepatite, problemas na vesÃcula e um cisto hemorrÃ¡gico. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Também chamou a atenção o fato dela ter engravidado enquanto fazia terapia contra o câncer, dando à luz em dezembro de 2024. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Em 2025, após anunciar remissão da doença, Isabel realizou um transplante de medula óssea com o pai como doador e recebeu alta em novembro, antes de voltar a ser internada após novas complicações. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Redes Sociais