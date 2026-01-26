Vídeo flagra desmaio de influenciadora após ser sufocada por namorado
Imagens da câmera de segurança registraram agressão ocorrida em fevereiro de 2025; caso corre em segredo de Justiça. Defesa do homen diz que "suposto vídeo divulgado representa apenas um fragmento isolado"
compartilheSIGA
Um vídeo da câmera de segurança do elevador de um edifício mostra o momento em que a influenciadora Nayara da Conceição Brito, 23 anos, é sufocada pelo então namorado dentro do elevador de um prédio residencial em Goiânia. As agressões ocorreram na madrugada de 21 de fevereiro de 2025, mas só vieram a público agora, após as imagens serem anexadas recentemente a um processo que tramita no Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Nas gravações, o empresário Alcides Bortoli Antunes, 35 anos, aparece forçando Nayara a entrar no elevador por volta de 1h44. Em seguida, ele a imobiliza pelo pescoço até que a jovem perde a consciência e cai no chão. Mesmo desacordada, a influenciadora é arrastada pelo agressor até o térreo do edifício.
Veja o vídeo:
Em entrevista à veículos de imprensa, Nayara relatou que mantinha um relacionamento de cerca de quatro meses com Alcides e que, no dia do episódio, estava na casa dele. Segundo a vítima, uma discussão iniciada por volta de 1h evoluiu para a violência física. “Quando tentei me defender, ele me puxou para o elevador para me colocar para fora. Eu estava sem celular, era de madrugada e eu só queria chamar a polícia”, contou.
Ainda de acordo com o relato, após recobrar a consciência, Nayara pediu ajuda ao porteiro do condomínio, solicitando que a polícia fosse acionada, já que estava sem telefone. O funcionário, porém, teria se recusado, alegando que a própria vítima deveria fazer a ligação.
Quem acionou a Polícia Militar, segundo Nayara, foi o próprio agressor, apresentando uma versão diferente dos fatos. “Ele disse que eu tinha invadido o apartamento, quebrado coisas e o agredido”, afirmou. Os policiais compareceram ao local à época dos fatos, mas o casal não foi levado para prestar depoimento.
Na manhã seguinte, a influenciadora procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde registrou boletim de ocorrência e realizou exame de corpo de delito. As imagens das câmeras de segurança, no entanto, só foram disponibilizadas à Justiça meses depois, o que, segundo a vítima, explica a repercussão tardia do caso.
Após tornar público o término do relacionamento e relatar aos seguidores que havia sido vítima de violência, Nayara passou a responder a um processo movido pelo ex-companheiro por calúnia e difamação. Há, inclusive, uma audiência de conciliação marcada para o dia 3 de março.
“Pensei muito antes de expor tudo, por medo de represálias. Mas ninguém deve apanhar em silêncio. Denunciar é necessário”, afirmou a jovem.
O Correio entrou em contato com a Polícia Civil para buscar mais detalhes sobre a investigação do caso e aguarda resposta. O processo tramita em segredo de Justiça no TJGO.
O que diz a defesa? (Leia na íntegra):
A Defesa Técnica do Sr. ALCIDES BORTOLI ANTUNES esclarece que a divulgação pela imprensa apresenta apenas uma versão dos fatos, ignorando elementos fundamentais para a compreensão do caso.
Existem dois processos judiciais distintos decorrentes do mesmo episódio. No processo nº 5233725-52.2025.8.09.0051, o Sr. Alcides apresentou Representação Criminal contra a Sra. Nayara da Conceição Brito por lesão corporal, ameaça e dano qualificado. A Sra. Nayara, por sua vez, solicitou a instauração de inquérito policial contra o Sr. Alcides. Ambos os processos referem-se aos mesmos fatos ocorridos em 21 de fevereiro de 2025, porém com versões contrapostas.
No processo em que o Sr. Alcides é vítima, constam provas documentais e testemunhais: relatório da Polícia Militar (RAI nº 40383516) confirmando que ele apresentava lesões e que a Sra. Nayara não possuía marcas de agressão; Exame de Corpo de Delito (RAI nº 40391434) comprovando lesões em Alcides; e declarações da própria Sra. Nayara admitindo ter destruído objetos do apartamento do Sr. Alcides por ciúmes. A Polícia Militar foi acionada pelo próprio Sr. Alcides para que a Sra. Nayara deixasse sua residência após destruir seu patrimônio e agredi-lo.
O suposto vídeo divulgado representa apenas um fragmento isolado, sem contexto completo e sem a devida análise de todos os elementos probatórios. Ambos os processos estão em fase inicial de investigação.
A Constituição Federal assegura a presunção de inocência (art. 5º, LVII), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV). O julgamento antecipado pela mídia viola direitos fundamentais e impede a apuração completa dos fatos.
Solicitamos que a imprensa e a sociedade considerem a existência de dois processos com versões opostas, respeitem a presunção de inocência e aguardem a conclusão das investigações. A verdade será demonstrada nos autos, onde a Defesa apresentará todas as provas no momento processual adequado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia