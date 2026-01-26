Raio em manifestação: o que acontece com o corpo atingido por descarga?

Mais de 70 pessoas foram atingidas por um raio durante uma manifestação em Brasília capitaneada pelo deputado federal Nikolas Ferreira no último domingo (25/01). O incidente trouxe à tona uma dúvida comum: o que exatamente acontece com o corpo humano ao receber uma descarga elétrica tão potente? A resposta envolve uma combinação de física, biologia e, muitas vezes, sorte.

Quando um raio atinge uma pessoa, uma corrente elétrica de milhares de amperes percorre o corpo em uma fração de segundo. O principal risco imediato é a parada cardiorrespiratória. A eletricidade desorganiza o ritmo elétrico natural do coração e pode paralisar os músculos responsáveis pela respiração.

Diferente do que muitos imaginam, queimaduras graves não são a consequência mais comum. A maior parte da corrente tende a passar pela superfície da pele, em um fenômeno conhecido como "efeito pelicular". Isso pode deixar marcas características na pele, semelhantes a ramificações de uma árvore, conhecidas como figuras de Lichtenberg.

O dano mais severo costuma ser interno, especialmente no sistema nervoso central. A descarga pode afetar cérebro, medula espinhal e nervos periféricos, causando desde confusão mental imediata até lesões neurológicas permanentes.

Quais são as sequelas mais comuns?

Sobreviver a um raio é apenas o começo. Muitas vítimas enfrentam uma longa jornada de recuperação com sequelas que podem durar a vida toda. As complicações variam muito, mas algumas são mais frequentes.

Danos neurológicos: dores de cabeça crônicas, dificuldade de concentração, perda de memória e alterações de humor são relatos comuns.

Problemas auditivos e visuais: a força da descarga e o som do trovão podem causar ruptura do tímpano. A eletricidade também pode levar ao desenvolvimento de catarata.

Dores crônicas: muitas vítimas relatam dores musculares e nas articulações que persistem por anos após o acidente.

Trauma psicológico: o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma consequência comum após uma experiência tão intensa.

Como agir em caso de acidente?

O socorro rápido é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência. Um dos maiores mitos é que a vítima fica "eletrificada" e não pode ser tocada. Isso é falso. É seguro e necessário prestar ajuda imediatamente.

A primeira ação é chamar o socorro de emergência, como o SAMU (192) ou o Corpo de Bombeiros (193). Enquanto a ajuda não chega, verifique se a pessoa está respirando e se tem pulso. Se a vítima não estiver respirando, a reanimação cardiopulmonar deve ser iniciada por quem tiver treinamento.

Caso a tempestade continue, é importante mover a pessoa para um local mais seguro para evitar que seja atingida novamente ou que quem está prestando socorro também se torne uma vítima.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.