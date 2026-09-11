Morte de influencer de 'mukbang' aos 24 alerta para os riscos do exagero

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A influenciadora chinesa Ganfan Yingying morreu aos 24 anos no dia 17 de agosto, após enfrentar uma série de complicações de saúde. A morte de Chen Ziyi, seu nome verdadeiro, foi confirmada pelos pais ao jornal “Global Times”. A causa oficial ainda não foi divulgada.

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Conhecida por seus vídeos de mukbang, Yingying acumulava mais de 1,2 milhão de seguidores. O formato, que surgiu na Coreia do Sul no final dos anos 2000, consiste em comer grandes quantidades de comida diante das câmeras enquanto o criador de conteúdo interage com o público.

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O termo mukbang é uma junção das palavras coreanas muk-da, que significa “comer”, e bang-song, que se traduz como “transmissão”.

Níveis de potássio e pressão da rotina

Antes de morrer, a influenciadora havia relatado uma queda acentuada nos níveis de potássio no sangue. Em sua última publicação, ela contou ter sido hospitalizada e revelou que seu nível da substância chegou a 2,3, valor abaixo da faixa considerada normal, entre 3,5 e 5,5.

O potássio é uma substância importante para o funcionamento adequado dos músculos e do coração. De acordo com a Cleveland Clinic, níveis muito baixos podem provocar sintomas como fraqueza muscular, paralisia e até mesmo arritmias cardíacas.

Especialistas ressaltam que comer grandes volumes de comida não causa, por si só, uma queda grave de potássio. O desequilíbrio pode ser resultado de vômitos frequentes ou do uso de laxantes para compensar a ingestão excessiva.

A própria Yingying afirmou que os criadores de mukbang enfrentam pressão e desgaste físico para manter a produção de vídeos. "Embora ganhar dinheiro seja importante, a saúde deve sempre vir em primeiro lugar", escreveu ela.

A morte da jovem ocorre após outro caso envolvendo um influenciador do mesmo gênero. Na Turquia, Efecan Kültür, também de 24 anos, morreu em março de 2025 após ser hospitalizado por problemas de saúde associados ao excesso de peso.

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Ele tinha cerca de 155 mil seguidores no TikTok e, antes de falecer, enfrentava graves dificuldades de mobilidade e respiratórias.