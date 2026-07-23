Influenciadora morre aos 30 anos após complicações em cirurgia estética
Criadora de conteúdo mexicana deixa uma filha de 6 anos; causa exata da morte ainda será investigada pelas autoridades locais
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A influenciadora mexicana Adriana García morreu aos 30 anos após sofrer complicações durante uma cirurgia estética realizada na manhã de terça-feira (22/7), em Culiacán, no México. A causa exata do óbito ainda não foi divulgada. O caso segue sob análise dos órgãos locais de Saúde e Justiça.
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Adriana era conhecida pelo conteúdo voltado ao universo da beleza e acumulava milhares de seguidores nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram. Ela também colaborava com a Drop Shop, empresa especializada na venda de tênis, bonés e relógios de luxo de edição limitada.
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Em nota publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a morte da influenciadora e prestou solidariedade à família. "Hoje nos despedimos de um membro da família Drop Shop, lembrando com carinho sua humanidade, sua dedicação e os momentos que compartilhamos ao seu lado. Sua memória sempre permanecerá conosco. Expressamos as nossas mais sinceras condolências à família, à filha e aos amigos, desejando-lhes força e paz neste momento difícil. Descanse em paz, Adriana, você sempre fará parte da família Drop Shop."
Adriana deixa uma filha de seis anos.
Publicação recente falava sobre luto
Poucos meses antes de morrer, Adriana havia emocionado os seguidores ao compartilhar uma reflexão sobre o luto. Em abril, quando completou 30 anos, ela publicou um texto contando que o mês, antes associado às comemorações de aniversário, havia se tornado um período de tristeza após perder o pai e o avô.
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Na mensagem, a influenciadora afirmou que precisou aprender a conviver com a ausência de duas das pessoas mais importantes da vida dela, desabafando sobre a dor da perda e a saudade da família.
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