Morre professora da UFMG e ex-secretária da educação de BH

A professora Glaura Vasques de Miranda faleceu na manhã desta quinta-feira (23/7). A informação foi confirmada pelo perfil do Instagram do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher (Nepem) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), do qual ela foi uma das fundadoras.

O projeto foi fundado em 1994 quando a professora Glaura era pró-reitora de pesquisa da universidade. Ela foi doutora pela Stanfort University e atuou na Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte entre 1993 e 1996.

Glaura também foi vice-presidente da Câmara de Ensino Fundamental do Conselho Estadual de Educação de Minas.

Segundo o Nepem, a professora foi figura pioneira na pesquisa feminista. "Suas investigações destacam o descompasso social vivido pelas mulheres, sendo uma referência contínua na história do movimento feminista brasileiro", publicou o grupo de pesquisa.

Glaura era professora emérita e pesquisadora da Faculdade de Educação da UFMG (FaE/UFMG), onde também ocupou a direção.

Ao Estado de Minas, a professora Mirian Chrystus, coordenadora do grupo "Quem ama não mata", histórico movimento feminista mineiro, comenta como Glaura foi importante para a formação do grupo.

Mirian lembra que a professora Glaura participou do evento "Mulher em debate", organizado pelo DCE-UFMG, no final de 1975, apoiando o discurso de apoio às mulheres em um período em que não era debatido.

Na época, segundo Mirian, Glaura discursou sobre o tema "Mulher e trabalho". “Uma voz muito importante naquele momento em que não existia divulgação ampliada. Foi ali o começo do ´Quem ama não mata´”, explicou Mirian.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos