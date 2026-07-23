Mulher é presa por dívida de pensão alimentícia em MG

Uma mulher de 30 anos foi presa por dívida de pensão alimentícia nessa segunda-feira (20/7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta das 22h35, na Rua Tõezinho Amâncio, no Centro da cidade.

De acordo com a corporação, os militares tomaram conhecimento de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas e se deslocaram até a residência da mulher para cumprir a determinação judicial.

Ainda conforme a PM, a suspeita foi informada sobre a ordem de prisão, não apresentou resistência e foi conduzida.

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Não foi informado o valor da dívida. O caso segue com a 2ª Central Estadual do Plantão Digital, onde a ocorrência foi registrada.