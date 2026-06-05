Devedor de pensão é preso após passar por reconhecimento facial em feira
Sistema identificou homem com mandado de prisão em aberto na entrada da Fenamilho, em Patos de Minas; ele foi detido e encaminhado à delegacia
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Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na entrada da Fenamilho, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O sistema de reconhecimento facial do Parque de Exposições identificou o suspeito ao acessar o evento.
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Após o alerta, equipes de segurança localizaram o homem e confirmaram, em consulta junto à PM, a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. A ordem foi expedida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas e tem validade até junho de 2027.
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O homem foi preso no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, onde permanece à disposição da Justiça.
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O reconhecimento facial é utilizado na Fenamilho pelo segundo ano consecutivo como parte do esquema de segurança do evento.