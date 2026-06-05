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Devedor de pensão é preso após passar por reconhecimento facial em feira

Sistema identificou homem com mandado de prisão em aberto na entrada da Fenamilho, em Patos de Minas; ele foi detido e encaminhado à delegacia

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
05/06/2026 22:55 - atualizado em 05/06/2026 23:39

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Suspeito foi detido pela PM após ser reconhecido por câmeras de segurança na entrada da Fenamilho
Suspeito foi detido pela PM após ser reconhecido por câmeras de segurança na entrada da Fenamilho crédito: Divulgação/Fenamilho

Um homem de 34 anos, procurado pela Justiça, foi preso pela Polícia Militar na entrada da Fenamilho, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O sistema de reconhecimento facial do Parque de Exposições identificou o suspeito ao acessar o evento.

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Após o alerta, equipes de segurança localizaram o homem e confirmaram, em consulta junto à PM, a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. A ordem foi expedida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas e tem validade até junho de 2027.

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O homem foi preso no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, onde permanece à disposição da Justiça.

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O reconhecimento facial é utilizado na Fenamilho pelo segundo ano consecutivo como parte do esquema de segurança do evento.

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