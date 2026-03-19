Tiktoker morre em decorrência de uma abdominoplastia
Rachel Tussey teve morte cerebral depois de fazer uma cirurgia estética; ela queria fazer uma "transformação pós-parto"
compartilheSIGA
A tiktoker Rachel Tussey, de 47 anos, morreu devido a complicações decorrentes de uma cirurgia estética nos Estados Unidos. Ela teve morte cerebral depois de se submeter a uma abdominoplastia. A morte foi decretada na terça-feira (17/3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
@midlifeunmuted_
Quem confirmou a morte foi o marido dela, Jeremy Tussey, em uma publicação na plataforma de arrecadação GoFundMe, onde a família arrecada fundos para o funeral. Segundo ele, o suporte de vida de Rachel foi retirado no início do mês.
Leia Mais
“Rachel era uma esposa, mãe e pessoa incrível que tocou a vida de muitas pessoas”, escreveu ele, ao se despedir.
Influenciadora morre depois de comer ‘caranguejo-do-diabo’
Rachel tinha 80 mil seguidores no TikTok e fazia posts contando detalhes da cirurgia, realizada em 25 de fevereiro deste ano. O procedimento, segundo ela, fazia parte de uma “transformação pós-parto” que desejava há anos.
Em um dos últimos vídeos publicados antes da operação, ela demonstrava confiança. Rachel tranquilizou os seguidores, afirmando estar em boas mãos e que tudo correria bem.
@midlifeunmuted_ #midlifeglowup #mommymakeover #TT #drtork #makeover original sound - MidLifeUnmuted_
Ben Bader, estrela do TikTok, morre de forma inesperada aos 25
No entanto, logo após a intervenção, Rachel perdeu a consciência. Ela permaneceu internada, utilizando ventilação mecânica, até ser diagnosticada com morte cerebral. Diante do quadro irreversível, a família optou por interromper os aparelhos de suporte à vida.
O cirurgião responsável, Shahryar Tork, declarou que o procedimento transcorreu sem intercorrências e que a paciente apresentava bom estado na sala de recuperação. Segundo ele, Rachel chegou a acordar, conversar com o marido e evoluía dentro do esperado antes de ser encaminhada para observação.
Irmão tenta salvar o caçula em piscina, os dois caem e são salvos pelo pai
A versão, no entanto, é contestada por Jeremy, que levanta suspeitas sobre possíveis falhas no atendimento. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele afirmou acreditar que houve erro durante o processo. “Para mim, parece incompetência. Alguém cometeu um erro grave”, disse.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
@midlifeunmuted_ #tummytuck #mmo #midlifeglowup #selflovejourney #mommymakeover original sound - MidLifeUnmuted_