Tiktoker morre em decorrência de uma abdominoplastia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A tiktoker Rachel Tussey, de 47 anos, morreu devido a complicações decorrentes de uma cirurgia estética nos Estados Unidos. Ela teve morte cerebral depois de se submeter a uma abdominoplastia. A morte foi decretada na terça-feira (17/3).

Quem confirmou a morte foi o marido dela, Jeremy Tussey, em uma publicação na plataforma de arrecadação GoFundMe, onde a família arrecada fundos para o funeral. Segundo ele, o suporte de vida de Rachel foi retirado no início do mês.

“Rachel era uma esposa, mãe e pessoa incrível que tocou a vida de muitas pessoas”, escreveu ele, ao se despedir.

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Rachel tinha 80 mil seguidores no TikTok e fazia posts contando detalhes da cirurgia, realizada em 25 de fevereiro deste ano. O procedimento, segundo ela, fazia parte de uma “transformação pós-parto” que desejava há anos.

Em um dos últimos vídeos publicados antes da operação, ela demonstrava confiança. Rachel tranquilizou os seguidores, afirmando estar em boas mãos e que tudo correria bem.

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No entanto, logo após a intervenção, Rachel perdeu a consciência. Ela permaneceu internada, utilizando ventilação mecânica, até ser diagnosticada com morte cerebral. Diante do quadro irreversível, a família optou por interromper os aparelhos de suporte à vida.

O cirurgião responsável, Shahryar Tork, declarou que o procedimento transcorreu sem intercorrências e que a paciente apresentava bom estado na sala de recuperação. Segundo ele, Rachel chegou a acordar, conversar com o marido e evoluía dentro do esperado antes de ser encaminhada para observação.

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A versão, no entanto, é contestada por Jeremy, que levanta suspeitas sobre possíveis falhas no atendimento. Em vídeos publicados nas redes sociais, ele afirmou acreditar que houve erro durante o processo. “Para mim, parece incompetência. Alguém cometeu um erro grave”, disse.

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