LUTO

Ben Bader, estrela do TikTok, morre de forma inesperada aos 25

Notícia foi divulgada pela namorada do influenciador. Autoridades investigam a causa da morte, sem descartar nenhuma hipótese

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/10/2025 13:17 - atualizado em 29/10/2025 13:45

Ben Bader era conhecido no mundo dos bitcoins
Ben Bader era conhecido no mundo dos bitcoins crédito: Reprodução / redes sociais

influenciador americano Ben Bader, conhecido por seus conteúdos de lifestyle e finanças, morreu de forma repentina na última quinta-feira (23/10), aos 25 anos. Ele foi encontrado em um clube privado, na cidade de Jupiter, no estado americando da Flórida. A notícia foi divulgada no TikTok por sua namorada, Reem, na noite de terça (28/10). Na publicação, ela relatou o choque diante do ocorrido.

@screen_timelnsider Reem, Ben Bader's girlfriend, expressed a heartfelt tribute after his death.#fyp #celebrity #tiktok #benbader #reem original sound - screen_timelnsider

“Ninguém sabe ao certo e parece ter sido extremamente repentino. Não havia sinais de que isso aconteceria — deveríamos jantar juntos naquela noite e ele parecia tão normal. Eu tinha acabado de falar com ele pelo FaceTime algumas horas antes de ele falecer, e ele estava tão feliz e tão normal, sorrindo e sendo tão engraçado”, disse.

Reem destacou a generosidade e positividade do namorado. “Ben era a pessoa mais gentil, cuidadosa e generosa que eu conheci em toda a minha vida. Ele amava genuinamente cada pessoa que conhecia e era sempre tão positivo o tempo inteiro”, descreveu.

Os pais de Bader também lamentaram a morte. “Ele causou um impacto profundo em todos que o conheciam por meio de sua sabedoria, humor e compaixão. Ben viveu cada dia ao máximo, inspirando aqueles ao seu redor a buscarem significado, conexão e propósito em suas próprias vidas. Sua luz continuará a brilhar através das inúmeras pessoas que ele tocou”, declararam em comunicado enviado à People.

A família também agradeceu “pela manifestação de amor e apoio de amigos, colegas e membros da comunidade em todo o país”. E lembrou que Ben nasceu prematuro, com apenas 28 semanas de gestação, sendo exemplo de “resiliência, gratidão e motivação”.

Eles se lembraram dele como “um escritor talentoso, influenciador de mídia social impactante” que “dedicado a ajudar criadores, treinadores e empreendedores a transformar suas paixões em negócios on-line prósperos. Por meio de seus programas, ele capacitou os clientes a encontrar seu propósito, compartilhar sua mensagem e alcançar um sucesso significativo”.

