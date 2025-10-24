Influenciadora Emman Atienza morre aos 19 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora e criadora de conteúdo filipina Emman Atienza morreu aos 19 anos em sua casa, em Los Angeles, na quarta-feira (22/10). A família da jovem comunicou a notícia em uma publicação no Instagram na sexta-feira. Segundo o TMZ, o legista do Condado de Los Angeles indicou que a causa da morte foi suicídio.

“É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento inesperado de nossa filha e irmã, Emman. Ela trouxe tanta alegria, risos e amor para nossas vidas e para as vidas de todos que a conheceram. Emman tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas e ouvidas, e não tinha medo de compartilhar sua própria jornada com a saúde mental. Sua autenticidade ajudou muitas pessoas a se sentirem menos sozinhas”, escreveram os pais, Kim e Felicia Atienza, junto com os irmãos José e Eliana.

“Para honrar a memória de Emman, esperamos que vocês levem adiante as qualidades pelas quais ela viveu: compaixão, coragem e um pouco mais de gentileza em sua vida cotidiana”, acrescentou a postagem.

Filha do apresentador filipino Kim Atienza, âncora de meteorologia da TV Patrol e ex-vereador de Manila, e da empresária e guru fitness Felicia Atienza, Emman acumulava mais de 900 mil seguidores no TikTok e 250 mil no Instagram.

Nos vídeos, ela mostrava seu estilo de vida, desafios e experiências. Também abordava temas como saúde mental e criticava os valores conservadores nas Filipinas.

Em novembro de 2024, Emman enfrentou críticas nas redes sociais após publicar um vídeo de um jantar com amigos em Manila, brincando de “adivinhe a conta” em um restaurante japonês. A conta, de 133.000 pesos filipinos (cerca de R$ 12 mil), gerou indignação no país, onde o salário médio mensal é de 44.800 pesos filipinos (R$ 4,1 mil).

Ela apagou o conteúdo e se afastou das redes por um tempo, esclarecendo que a riqueza de sua família não tinha relação com filiações políticas. Nos últimos vídeos postados de Los Angeles, Emman mostrava momentos com amigos, exercício em academias ao ar livre e passeios pela cidade.

A última publicação do TikTok, feita na quarta-feira, trazia a legenda: “a vida ultimamente está difícil”, e mostrava cenas de lazer, como pulos em lago, caminhadas, escaladas, visitas à praia e festas de Halloween.

O que fazer em caso de ideação suicida?

Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento; Ligue para um canal de apoio - o CVV (Centro de Valorização à Vida) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188; Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento; Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia