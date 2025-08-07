Assine
LUTO

Estrela do TikTok morre aos 20 anos e comove web

Chase Filandro fazia vídeos de viagem e resenhas de livro, era músico e ator. Ele tinha quase 40 mil seguidores em uma rede social

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Repórter
07/08/2025 13:38

Chase Filardo tinha 20 anos
Chase Filandro tinha apenas 20 anos e ganhava a vida como influenciador digital crédito: Instagram

O influenciador norte-americano Chase Filandro morreu aos 20 anos no dia 31 de julho nos Estados Unidos, conforme informou a revista People na última terça-feira (5/8). De acordo com a família, a causa da morte foi suicídio.

Filandro era conhecido por seu trabalho como criador de conteúdo no TikTok, onde compartilhava esquetes cômicos e resenhas de livros. Também era vocalista da banda indie Just Add Water e ator amador, além de acumular mais de 37 mil seguidores no Instagram, onde postava registros de suas viagens pelos Estados Unidos.

A família descreveu Chase como um artista multifacetado: cantor, músico, ator, professor, artista visual, poeta e pintor. “Ele era um farol de luz com uma personalidade magnética e um entusiasmo pela vida que tocava a todos que encontrava, tanto pessoalmente quanto online”, declararam para a revista.

A irmã do artista, Francesca Ford, fez um post emocionante sobre o rapaz. “Foi decisão do próprio Chase entrar no Céu. Sua luz continuará a brilhar eternamente nos corações de todos aqueles que ele tocou ao longo de sua vida notável, embora breve demais”, escreveu.

Além da carreira artística, Filandro era apaixonado por natureza e costumava viajar por parques nacionais norte-americanos. “Ele sempre recebia estranhos com um sorriso e fazia amigos em todas as trilhas que percorria”, homenageou. 

A escola de atuação Take 2 Actor's Studio, de Huntington, Nova York, onde Chase estudou, também lamentou a morte do jovem. “Sua presença foi um presente, e sua ausência deixa um vazio em nossos corações que nunca poderá ser preenchido”, lamentou.

A família lançou uma campanha de arrecadação para construir memoriais em dois dos parques favoritos de Chase. A meta inicial de US$ 25 mil foi superada em apenas 13 horas. Até agora, já foram arrecadados mais de US$ 31 mil. Um segundo memorial, em Nova York, também será viabilizado com as doações.

Nos comentários de suas postagens mais recentes, seguidores lamentaram a perda. “Descanse no paraíso, Chase, você foi uma inspiração musical por muito tempo”, escreveu uma pessoa.

 “Você foi uma das primeiras pessoas que conheci em Atlantic e sua energia alegre sempre me fez sentir menos sozinha”, comentou outra. “Você foi uma alma tão gentil”, resumiu um terceiro.

A família pediu privacidade neste momento difícil e agradeceu o carinho recebido. “Embora nossos corações estejam partidos por esta tremenda perda, encontramos conforto em saber que seu legado artístico e o amor que ele compartilhou jamais serão esquecidos”, anunciou nas redes sociais.

O que fazer em caso de ideação suicida?

  1. Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento;
  2. Ligue para um canal de apoio - o CVV (Centro de Valorização à Vida) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188;
  3. Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento;
  4. Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.

