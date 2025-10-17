Quem é Gabi Moura, a tiktoker brasileira que brilhou na Victoria's Secret

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A influenciadora digital Gabi Moura, de 21 anos, marcou sua estreia nas passarelas internacionais de uma forma impactante. A jovem de Niterói, no Rio de Janeiro, desfilou na última quarta-feira (15) no Victoria’s Secret Fashion Show, um dos eventos de moda mais aguardados do mundo, que aconteceu nos Estados Unidos.

Conhecida por seus mais de 11 milhões de seguidores no TikTok e em outras redes sociais, Gabi dividiu o palco com supermodelos consagradas, como as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio. Sua participação surpreendeu o público e rapidamente ganhou destaque na mídia e na internet.

A trajetória de Gabi na internet começou a ganhar força em 2020, durante o período da pandemia. Com conteúdos que misturam moda, beleza e lifestyle, ela construiu uma audiência jovem e engajada, transformando o que era um hobby em uma carreira sólida como criadora de conteúdo.

A presença da brasileira no desfile sinaliza uma nova fase da Victoria's Secret, que busca se conectar com um público mais diverso, valorizando perfis autênticos e diferentes padrões de beleza. Em 2023, Gabi se mudou para os Estados Unidos, onde retomou o plano de estudar fora do país.

O Victoria’s Secret Fashion Show deste ano foi marcado pela diversidade de mulheres, demonstrando a representação de corpos femininos Getty Images

Leia também:

Como Gabi Moura se destacou nas redes

O sucesso de Gabi Moura como influenciadora e, agora, modelo, pode ser compreendido por algumas estratégias que ela adotou em sua carreira. Entenda os principais pontos que impulsionaram sua trajetória de Niterói para o mundo.

Conteúdo autêntico: desde o início, Gabi investiu em uma comunicação próxima e real com seus seguidores. Ao compartilhar suas experiências de forma genuína, ela criou uma conexão forte com o público, que se identifica com sua rotina e seus desafios;

Consistência e timing: a influenciadora aproveitou o crescimento do TikTok durante a pandemia para publicar vídeos com frequência. A consistência a ajudou a ganhar visibilidade na plataforma e a construir uma base sólida de fãs em um momento de alta demanda por entretenimento digital;

Adaptação e novos desafios: Gabi não se limitou ao Brasil. Ao se mudar para os Estados Unidos, ela ampliou seu alcance e abriu portas para novas oportunidades profissionais, como a carreira de modelo. Essa capacidade de se adaptar e buscar novos horizontes foi fundamental para sua projeção internacional;

Interação com a audiência: manter um diálogo ativo com os seguidores, respondendo comentários e criando conteúdo a partir de sugestões do público, fortaleceu sua comunidade on-line. Essa interação constante gera engajamento e fideliza quem a acompanha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.