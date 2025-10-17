Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Cleo Pires comemora aniversário em hotel de luxo em Paris

LA
Lance
  • Cleo Pires comemorou seus 43 anos em grande estilo no Mandarin Oriental Lutetia, em Saint-Germain-des-Prés, um dos hotéis mais luxuosos de Paris.
    Cleo Pires comemorou seus 43 anos em grande estilo no Mandarin Oriental Lutetia, em Saint-Germain-des-Prés, um dos hotéis mais luxuosos de Paris. Foto: Reprodução Instagram /@cleo
  • Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art Déco, com fachada ondulante, luminárias de vidro Murano e obras de artistas como César, Arman e Takis. A restauração mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clássico e acrescentou um toque contemporâneo de luxo.
    Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art Déco, com fachada ondulante, luminárias de vidro Murano e obras de artistas como César, Arman e Takis. A restauração mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clássico e acrescentou um toque contemporâneo de luxo. Foto: Divulgação
  • Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art DÃ©co, com fachada ondulante, luminÃ¡rias de vidro Murano e obras de artistas como CÃ©sar, Arman e Takis. A restauraÃ§Ã£o mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clÃ¡ssico e acrescentou um toque contemporÃ¢neo de luxo.
    Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art DÃ©co, com fachada ondulante, luminÃ¡rias de vidro Murano e obras de artistas como CÃ©sar, Arman e Takis. A restauraÃ§Ã£o mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clÃ¡ssico e acrescentou um toque contemporÃ¢neo de luxo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • O hotel oferece acomodações impressionantes, como o Grand Appartement Rive Gauche, de 169 m², com diária média de 15.850 euros (cerca de R$ 101 mil), criado em parceria com as galerias Carré Rive Gauche.
    O hotel oferece acomodações impressionantes, como o Grand Appartement Rive Gauche, de 169 m², com diária média de 15.850 euros (cerca de R$ 101 mil), criado em parceria com as galerias Carré Rive Gauche. Foto: Divulgação
  • Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil).
    Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil). Foto: Divulgação
  • O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil).
    O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil). Foto: Divulgação
  • Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil).
    Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil). Foto: Divulgação
  • O hotel tambÃ©m conta com quatro restaurantes, spa e quartos com vista para a icÃŽnica torre Eiffel.
    O hotel tambÃ©m conta com quatro restaurantes, spa e quartos com vista para a icÃŽnica torre Eiffel. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil).
    O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil). Foto: Divulgação
  • Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno.
    Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno. Foto: - Reprodução do Instagram @cleo
  • O hotel também conta com quatro restaurantes, spa e quartos com vista para a icônica torre Eiffel.
    O hotel também conta com quatro restaurantes, spa e quartos com vista para a icônica torre Eiffel. Foto: Divulgação
  • Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno.
    Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno. Foto: - Reprodução do Instagram @cleo
  • A atriz e cantora fez a revelação em uma entrevista à influenciadora Maya Massafera.
    A atriz e cantora fez a revelação em uma entrevista à influenciadora Maya Massafera. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Segundo Cleo, o seu avô Antônio Carlos Pires apareceu para ela em um sonho ressaltando a ancestralidade presente no sobrenome.
    Segundo Cleo, o seu avô Antônio Carlos Pires apareceu para ela em um sonho ressaltando a ancestralidade presente no sobrenome. Foto: Divulgação
  • “Ele escrevia Pires na areia e ia falando: ‘É a sua ancestralidade, você tem que carregar sua ancestralidade”, declarou ela.
    “Ele escrevia Pires na areia e ia falando: ‘É a sua ancestralidade, você tem que carregar sua ancestralidade”, declarou ela. Foto: Divulgação
  • “Acordei desse sonho enlouquecida, mandei para todo mundo e falei: ‘Gente, vai voltar o Pires agora’”, ressaltou.
    “Acordei desse sonho enlouquecida, mandei para todo mundo e falei: ‘Gente, vai voltar o Pires agora’”, ressaltou. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Antônio Carlos Pires, pai de Glória Pires, morreu em 2005 aos 78 anos. Ele foi um dos atores pioneiros de programas de humor no rádio.
    Antônio Carlos Pires, pai de Glória Pires, morreu em 2005 aos 78 anos. Ele foi um dos atores pioneiros de programas de humor no rádio. Foto: Divulgação
  • Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo
    Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo", atração comandada por Chico Anysio. Foto: Reprodução de Youtube
  • Cleo explicou a Massafera que vinha optando por eliminar “Pires” do seu nome artístico para tornar sua identidade única. Mas o sonho a fez mudar de ideia.
    Cleo explicou a Massafera que vinha optando por eliminar “Pires” do seu nome artístico para tornar sua identidade única. Mas o sonho a fez mudar de ideia. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • “Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou.
    “Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo
    Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo", atração comandada por Chico Anysio. Foto: Reprodução de Youtube
  • No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião.
    No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião. Foto: Reprodução / Instagram
  • Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior.
    Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • “Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou.
    “Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião.
    No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião. Foto: Reprodução / Instagram
  • Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior.
    Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
  • Ela é irmã do ator e cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian, e de Antônia e Ana, filhas de Glória Pires com Orlando Moraes, a quem Cleo também chama de pai.
    Ela é irmã do ator e cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian, e de Antônia e Ana, filhas de Glória Pires com Orlando Moraes, a quem Cleo também chama de pai. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Nos anos 1990, Cleo Pires chegou a fazer uma curta participação na minissérie “Memorial de Maria Moura”, incentivada pela mãe.
    Nos anos 1990, Cleo Pires chegou a fazer uma curta participação na minissérie “Memorial de Maria Moura”, incentivada pela mãe. Foto: Divulgação
  • No entanto, sua carreira de atriz comeÃ§ou efetivamente em 2004, quando protagonizou ao lado de Paulo JosÃ© o filme â??Benjaminâ?, da cineasta Monique Gardenberg, uma adaptaÃ§Ã£o de romance de Chico Buarque.
    No entanto, sua carreira de atriz comeÃ§ou efetivamente em 2004, quando protagonizou ao lado de Paulo JosÃ© o filme â??Benjaminâ?, da cineasta Monique Gardenberg, uma adaptaÃ§Ã£o de romance de Chico Buarque. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • O papel nesse filme rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio. Na trama ela faz duas personagens: Ariela Masé e Castana Beatriz.
    O papel nesse filme rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio. Na trama ela faz duas personagens: Ariela Masé e Castana Beatriz. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Em novelas, seu primeiro trabalho relevante foi em “América”, de Glória Pérez, que foi ao ar na Globo de março a novembro de 2005.
    Em novelas, seu primeiro trabalho relevante foi em “América”, de Glória Pérez, que foi ao ar na Globo de março a novembro de 2005. Foto: Divulgação
  • Ela já atuou em diversas outras novelas, como “Cobras e Lagartos”, de 2006, “Caminhos das Índias”, de 2009, e “Salve Jorge”, que foi ao ar entre 2012 e 2013.
    Ela já atuou em diversas outras novelas, como “Cobras e Lagartos”, de 2006, “Caminhos das Índias”, de 2009, e “Salve Jorge”, que foi ao ar entre 2012 e 2013. Foto: Divulgação
  • No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”.
    No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”. Foto: Divulgação
  • Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel.
    Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • Cleo Pires foi casada com o ator e apresentador João Vicente de Castro entre 2010 e 2012. Ela é casada desde 2021 com empresário e modelo Leandro D’Lucca.
    Cleo Pires foi casada com o ator e apresentador João Vicente de Castro entre 2010 e 2012. Ela é casada desde 2021 com empresário e modelo Leandro D’Lucca. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
  • No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”.
    No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”. Foto: Divulgação
  • Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel.
    Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay