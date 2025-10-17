Galeria
Cleo Pires comemora aniversário em hotel de luxo em Paris
Cleo Pires comemorou seus 43 anos em grande estilo no Mandarin Oriental Lutetia, em Saint-Germain-des-Prés, um dos hotéis mais luxuosos de Paris. Foto: Reprodução Instagram /@cleo
Inaugurado em 1910, o Lutetia combina Art Nouveau e Art Déco, com fachada ondulante, luminárias de vidro Murano e obras de artistas como César, Arman e Takis. A restauração mais recente, entre 2014 e 2018, conduzida pelo arquiteto Jean-Michel Wilmotte, manteve o charme clássico e acrescentou um toque contemporâneo de luxo. Foto: Divulgação
O hotel oferece acomodações impressionantes, como o Grand Appartement Rive Gauche, de 169 m², com diária média de 15.850 euros (cerca de R$ 101 mil), criado em parceria com as galerias Carré Rive Gauche. Foto: Divulgação
Outra opção é o apartamento Saint-Germain, concebido pelo cineasta Francis Ford Coppola, com diária de 7.910 euros (aproximadamente R$ 50 mil). Foto: Divulgação
O quarto mais acessível, o Grand Superior Room, custa a partir de 1.650 euros (cerca de R$ 10 mil). Foto: Divulgação
Cleo declarou que voltou a adotar em sua identidade artística o sobrenome da mãe, a atriz Glória Pires. A razão para isso foi um sonho que teve com seu avô materno. Foto: - Reprodução do Instagram @cleo
A atriz e cantora fez a revelação em uma entrevista à influenciadora Maya Massafera. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Segundo Cleo, o seu avô Antônio Carlos Pires apareceu para ela em um sonho ressaltando a ancestralidade presente no sobrenome. Foto: Divulgação
“Ele escrevia Pires na areia e ia falando: ‘É a sua ancestralidade, você tem que carregar sua ancestralidade”, declarou ela. Foto: Divulgação
“Acordei desse sonho enlouquecida, mandei para todo mundo e falei: ‘Gente, vai voltar o Pires agora’”, ressaltou. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Antônio Carlos Pires, pai de Glória Pires, morreu em 2005 aos 78 anos. Ele foi um dos atores pioneiros de programas de humor no rádio. Foto: Divulgação
Ele ficou conhecido na televisão ao interpretar o personagem Juscelino Barbacena na “Escolinha do Professor Raimundo", atração comandada por Chico Anysio. Foto: Reprodução de Youtube
Cleo explicou a Massafera que vinha optando por eliminar “Pires” do seu nome artístico para tornar sua identidade única. Mas o sonho a fez mudar de ideia. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
“Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só Cleo, e o Pires foi uma homenagem à minha família, principalmente à minha mãe”, destacou. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
No Carnaval deste ano, a atriz demonstrou irritação com o repórter Viny Vieira ao ser chamada de Cleo Pires.. “É que eu sou só Cleo, não sou mais Cleo Pires”, declarou na ocasião. Foto: Reprodução / Instagram
Cleo Pires Ayrosa Galvão nasceu em 02/10/1982 no Rio de Janeiro. Ela é filha de Glória Pires com o cantor Fábio Júnior. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
Ela é irmã do ator e cantor Fiuk, filho de Fábio Júnior com a artista plástica Cristina Karthalian, e de Antônia e Ana, filhas de Glória Pires com Orlando Moraes, a quem Cleo também chama de pai. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Nos anos 1990, Cleo Pires chegou a fazer uma curta participação na minissérie “Memorial de Maria Moura”, incentivada pela mãe. Foto: Divulgação
No entanto, sua carreira de atriz comeÃ§ou efetivamente em 2004, quando protagonizou ao lado de Paulo JosÃ© o filme â??Benjaminâ?, da cineasta Monique Gardenberg, uma adaptaÃ§Ã£o de romance de Chico Buarque. Foto: ReproduÃ§Ã£o
O papel nesse filme rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Festival do Rio. Na trama ela faz duas personagens: Ariela Masé e Castana Beatriz. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Em novelas, seu primeiro trabalho relevante foi em “América”, de Glória Pérez, que foi ao ar na Globo de março a novembro de 2005. Foto: Divulgação
Ela já atuou em diversas outras novelas, como “Cobras e Lagartos”, de 2006, “Caminhos das Índias”, de 2009, e “Salve Jorge”, que foi ao ar entre 2012 e 2013. Foto: Divulgação
No cinema, além de “Benjamin”, outros trabalhos destacados de Cleo foram em “Meu Nome Não é “Johnny”, “Qualquer Gato Vira-Lata” e “O Tempo e o Vento”. Foto: Divulgação
Desde 2018, Cleo Pires investe também na carreira de cantora. Ela já lançou singles e EPs (Extended Plays). Ela também é autora do livro “Todo Mundo que Amei Já Me Fez Chorar”, escrito com a roteirista Tatiana Maciel. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
Cleo Pires foi casada com o ator e apresentador João Vicente de Castro entre 2010 e 2012. Ela é casada desde 2021 com empresário e modelo Leandro D’Lucca. Foto: Reprodução do Instagram @cleo
