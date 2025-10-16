Galeria
Primeira ganhadora da Dança dos Famosos virou influenciadora cristã
-
Criado em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente exibido no Domingão com Huck, o programa já soma 22 temporadas. Foto: Divulgação/TV Globo
-
A estreia da nova temporada foi no dia 10 de agosto de 2025 com 16 participantes. Foto: Divulgação/Manoella Mello/Globo
-
Ao longo dos anos, artistas de diferentes áreas — cantores, atores, apresentadores e até atletas — aceitaram o desafio de se arriscar em diversos estilos de dança. Foto: Divulgação/TV Globo
-
No entanto, o que pouca gente se lembra é quem foi o campeão da primeira edição do quadro. Relembre agora e veja por onde anda a primeira vencedora da Dança dos Famosos! Foto: TV Globo/Divulgação
-
-
A primeira edição da "Dança" teve como vencedora a atriz Karina Bacchi. Na época, a competição contava apenas com seis participantes. Foto: Montagem/Reprodução/TV Globo
-
Naquela ocasião, os atores Alexandre Barilari e Daniela Escobar completaram o pódio em segundo e terceiro lugar. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O elenco contou ainda com Fabiana Karla, o cantor Felipe Dylon e o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que precisou abandonar a competição devido a uma lesão. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Em 2005, Karina Bacchi tinha 29 anos e já era conhecida por suas atuações em novelas da Globo e do SBT. Foto: Reprodução/Instagram
-
Nascida em São Manuel, interior de São Paulo, em 8 de outubro de 1976, Bacchi iniciou sua trajetória artística como modelo quando ainda era criança. Foto: Reprodução/Instagram
-
Ela conquistou destaque em campanhas publicitárias e atuou como modelo de passarela, tudo antes de migrar para a televisão. Foto: Reprodução/@karinabacchi
-
-
Sua estreia como atriz foi em 2000, na novela da Record "Vidas Cruzadas", quando interpretou Renata Vilela. Foto: Reprodução/Instagram
-
No ano seguinte, Bacchi foi para o SBT, onde trabalhou em "Pícara Sonhadora", de 2001, e "Mirasol", de 2002. Foto: Divulgação/SBT
-
Na Globo, os primeiros trabalhos de Bacchi foram na novela "O Clone" e na minissérie "O Quinto dos Infernos", ambas de 2002. Foto: Reprodução/TV Globo
-
-
Na emissora, a atriz também estrelou as novelas "Agora É que São Elas", de 2003 e "Da Cor do Pecado", de 2004. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Depois de vencer a Dança dos Famosos, Bacchi participou de alguns programas da Record, como "Cidadão Brasileiro", exibido em 2006, e o reality "Simple Life: Mudando de Vida", de 2007. Foto: Reprodução
-
Também fez uma ponta na novela "Caminhos do Coração", de 2007, e foi repórter no "Domingo Espetacular", em 2008. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
De 2009 a 2010, Bacchi participou e venceu a 2ª temporada do reality "A Fazenda", também na Record. Foto: Reprodução/RecordTV
-
Nos anos seguintes, ela também se destacou como apresentadora em atrações de variedades, como "Além do Peso", em 2015, e "Bake Off Celebridades", em 2022. Foto: Divulgação/SBT
-
Em 2017, tornou-se mãe de Enrico Bacchi por meio de fertilização in vitro, decisão que a transformou em uma voz ativa na defesa da maternidade independente e do empoderamento feminino. Foto: Instagram @karinabacchi
-
-
Em 2018, casou-se com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, porém, o matrimônio terminou em 2022. Foto: Reprodução/@amaurygnunes
-
O divórcio foi marcado por uma disputa judicial, em que Amaury buscou o reconhecimento da paternidade socioafetiva do filho Enrico, mas a decisão foi favorável à atriz. Foto: Reprodução/Instagram
-
Atualmente, Karina Bacchi tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, onde fala sobre maternidade e fé. Foto: Instagram @karinabacchi
-
-
Ela também apresenta o "+Forte Podcast", onde recebe líderes cristãos, e lançou o livro "+Forte e Corajosa", onde compartilha sua trajetória pessoal e orações voltadas ao público cristão. Foto: Divulgação