BrainChip Lança Sequora: IA de Ponta Que Além de Reconhecer, Também Entende e Responde

LAGUNA HILLS, Califórnia, Oct. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainChip Holdings Ltd. (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), líder global em IA neuromórfica de ultrabaixo consumo de energia, totalmente digital e baseada em eventos, anunciou hoje o lançamento da BrainChip Sequora™ Core IP, um núcleo de IP de processador que executa IA generativa, incluindo grandes modelos de linguagem (LLMs), diretamente em dispositivos de borda alimentados por bateria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O próximo passo no roteiro de IA de borda da BrainChip, Sequora, utiliza os pontos fortes da plataforma Akida™ da empresa. Sua eficiência vem da estrutura do modelo: um design de espaço de estados mantém o uso da memória fixo, independentemente da duração do fluxo de dados ou da conversa. Por isso, a Sequora escala de modelos com alguns milhões até 3 bilhões de parâmetros. Dispositivos que antes só conseguiam reconhecer um sinal agora podem entender, explicar e responder — com os níveis de potência que os clientes esperam da BrainChip.

"Nossos clientes comerciais e aeroespaciais/de defesa estão incorporando a IA em muitos dos sistemas de borda de última geração que oferecem processamento e tomada de decisões em tempo real em ambientes congestionados e disputados, com o mínimo de impacto em termos de tamanho, peso e consumo de energia", afirmou Frank Ferrante, CEO da ForwardEdge ASIC. "A Sequora coloca a IA generativa em um núcleo de IP de baixo consumo de energia que atende a muitas das demandas dos chips personalizados que desenvolvemos. Ele proporciona um caminho para adicionar inteligência no dispositivo a ASICs de borda de missão crítica."

O que a Sequora faz

A Sequora elimina o gargalo de memória e energia que impedia a IA generativa de ser usada em dispositivos alimentados por bateria, como fones de ouvido e nós de sensores. Em conjunto com a Akida, ela reúne duas cargas de trabalho em uma única solução: A Akida processa dados de sensores em tempo real — vibração, áudio, radar, dados IQ brutos de radiofrequência (RF) e sinais biológicos — enquanto a Sequora executa IA generativa e sequencial, incluindo LLMs no dispositivo, interação de voz para voz e agentes de IA.

Mercados de assistentes de voz, wearables para consumidores aeroespacial e defesa, radares automotivos e industriais, IoT industrial e dispositivos médicos e biomédicos precisam de inferência convencional e inferência generativa no mesmo produto.

"A borda é onde a IA se torna útil na infraestrutura cotidiana, desde os medidores de serviços públicos até os sistemas de mobilidade", disse Jay Kim, CEO da edgeAI Inc. "A BrainChip percebeu cedo que a eficiência decidiria quem venceria na borda. Agora, eles estão aplicando esse mesmo raciocínio à IA generativa, proporcionando recursos de linguagem e raciocínio para dispositivos que funcionam com uma bateria pequena."

Principais desafios abordados pela Sequora:

Modelos generativos travados na largura de banda da memória

Custo por palavra que aumenta à medida que a conversa (janela de contexto) e seu cache aumentam

Limites de tráfego de memória restringem o tamanho do modelo quando a operação é à bateria

Tornar a ramificação em tempo de execução previsível para certificação automotiva, médica e aeroeletrônica

Latência e privacidade por consulta no dispositivo





IA de detecção e generativa em um único dispositivo, com uma única bateria

"Os clientes não querem um classificador de sinais ou um modelo de linguagem", disse Sean Hehir, CEO da BrainChip. “Eles querem os dois, no mesmo produto, com a mesma bateria. A Akida e a Sequora, juntas, oferecem exatamente isso.”

Como a Sequora executa IA generativa e sequencial sem enviar dados para fora do dispositivo, ela atende a uma prioridade crescente do mercado: manter os dados e os modelos de IA soberanos, minimizando o tamanho, o peso e o consumo de energia.

Disponibilidade

A Sequora já está disponível como IP de semicondutores licenciável. Os clientes integram o design No seu próprio sistema em chip (SoC) e o fabricam na fundição e no nó de processo da sua escolha. Fornecido como código de nível de transferência de registros (RTL) totalmente sintetizável e portátil entre processos, o pacote Sequora inclui IP de verificação e testbench, scripts de síntese e restrições de temporização, além de um SDK com compilador de grafo estático, biblioteca de runtime em C++ e um repositório de model zoo.

Sobre a BrainChip Holdings Ltd.

A BrainChip é líder mundial em processamento e aprendizado de IA on-chip na borda. Akida™, o primeiro processador de IA totalmente digital e baseado em eventos da empresa, usa princípios neuromórficos para analisar apenas as entradas essenciais dos sensores no ponto de aquisição, processando dados com incomparável eficiência, precisão e economia de energia. A Sequora™ da BrainChip é um processador de IA digital eficiente para GenAI e outros modelos grandes que usam arquiteturas de espaço de estados. A tecnologia da BrainChip é implementada em diversos setores, incluindo aeroespacial, defesa, IoT industrial, saúde, dispositivos de consumo e wearables. Saiba mais em www.brainchip.com.

Siga a BrainChip:

X: https://www.twitter.com/BrainChip_inc

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/7792006

Contato com o Investidor

IR@brainchip.com

Contato com a Mídia

Maddie Coe

PRforBrainchip@bospar.com

© 2026 BrainChip Holdings Ltd. Todos os direitos reservados. Somente para uso interno

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9845363)