Mbappé pede desculpas após polêmica com memes sobre dirigente chinês, mas decisão dos jogos PES e FC Online abre um novo capítulo para o atacante fora dos gramados

O simulador de futebol "FC Online" comunicou a retirada dos conteúdos relacionados a Kylian Mbappé. Essa determinação surge na esteira da polêmica provocada por declarações feitas pelo atacante sobre a China. A mensagem foi transmitida por meio de comunicado oficial publicado na conta do jogo na rede WeChat.

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No comunicado, os responsáveis pelo título informam ter adotado procedimentos imediatos para remover os materiais referentes ao futebolista em diferentes canais externos. O documento condena declarações ou comportamentos capazes de ferir os sentimentos da população chinesa, consolidando uma consequência que alcança o segmento dos jogos eletrônicos.

Conhecido anteriormente pelo nome "FIFA Online 4", o simulador "EA SPORTS FC ONLINE" funciona de maneira gratuita na internet. O desenvolvimento do software pertence à EA Spearhead, com edição e publicação gerenciadas na China pela Tencent. Dentro da plataforma, participantes podem montar equipes e disputar partidas online com futebolistas reais. Uma atualização técnica entrará em vigor para aplicar as alterações, sem data anunciada até o momento.

Sanções nas edições chinesas de PES

O jogo de videogame "PES" também anunciou punições voltadas ao atleta após a polêmica envolvendo as declarações sobre a China. As providências foram confirmadas em comunicado pelas edições chinesas dos produtos "PES", "PES Online" e "PES Mobile".

O comunicado estabelece:

a interrupção completa de qualquer divulgação sobre o jogador, tanto nas partidas quanto fora delas;

a retirada dos personagens digitais modelados com base no atleta;

a remoção de todas as cartas associadas ao jogador no ambiente virtual.

A editora responsável condenou manifestações capazes de ferir os sentimentos do povo chinês. A nota afirma: "o esporte transcende as fronteiras nacionais, mas o respeito deve estar sempre presente". O comunicado acrescenta ainda que outras medidas podem surgir na sequência.

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As decisões acontecem logo após marcas chinesas romperem contratos com Mbappé. Somadas às ações adotadas em "FC Online", as resoluções aplicadas em "PES" ampliam as repercussões dessa situação no universo dos jogos eletrônicos.