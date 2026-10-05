Fitch reafirma ratings de ‘AA-’ e ‘F1+’ do Banco Rendimento

A agência de classificação de risco Fitch Ratings reafirmou o rating nacional de longo prazo do Banco Rendimento em ‘AA-(bra)’ e o de curto prazo em ‘F1+(bra)’, mantendo a perspectiva estável. A avaliação reflete o avanço consistente da estratégia de diversificação de negócios da instituição e o fortalecimento de sua presença no mercado financeiro.

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Historicamente reconhecido por sua liderança no segmento de câmbio, o Banco Rendimento tem expandido de forma sustentável sua base de receitas nos últimos anos. A instituição ampliou sua atuação no varejo corporativo e em soluções financeiras, por meio de frentes como adquirência, cartões de crédito empresariais e pré-pagos, além de automação de serviços bancários para parceiros por meio do modelo de Banking as a Service (BaaS). Como parte desse movimento de expansão, o portfólio ganhou ainda o reforço de soluções em Consórcio e Seguros, abrangendo as modalidades Empresarial, Prestamista, Auto, Saúde e Residencial.

Segundo o relatório da agência, a manutenção das classificações foi fundamentada nos índices resilientes de rentabilidade do banco, no perfil de risco moderado, nos níveis adequados de capital regulatório e na posição confortável de liquidez da instituição.

"Diante de um cenário econômico desafiador e de alta inadimplência no setor financeiro, a reafirmação do nosso rating ganha ainda mais relevância. Esse resultado reforça o rigor da nossa gestão de risco, a prudência na concessão de crédito e a estabilidade contínua dos nossos negócios", destaca Roger Ades, executivo do Banco Rendimento.

O ecossistema do Rendimento é formado pelas empresas Banco Rendimento, Rendimento Câmbio, Rendimento Pay e Rendimento SCD. Juntas, elas impactam diretamente mais de 6 milhões de usuários por meio de uma operação cada vez mais integrada e digital.

Para mais informações, o comunicado da Fitch Ratings na íntegra está disponível no site da agência.

Sobre o Rendimento

O Rendimento é um conglomerado financeiro que oferece um portfólio de produtos sob medida por meio de atendimento próximo e personalizado a seus clientes, formado pelas empresas Banco Rendimento, Rendimento Câmbio DTVM, Rendimento Pay Instituição de Pagamento e Rendimento SCD.

Com o mote “o seu parceiro financeiro que faz acontecer”, a instituição tem ampla expertise em câmbio, crédito, serviços e soluções de pagamentos, e apresenta indicadores sólidos e constante crescimento, resultado de toda sua experiência. Em 2026, a agência de classificação de risco Fitch Ratings avaliou positivamente o Banco Rendimento, que teve seu rating nacional de longo prazo mantido como ‘AA-’ e curto prazo ‘F1+’, apresentando uma perspectiva estável.

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