Ídolo do Cruzeiro tem recorde ameaçado por Lamine Yamal (Lamine Yamal, em ascensão no futebol, surge como forte candidato a quebrar o recorde de Bola de Ouro mais jovem da história)

Lamine Yamal coleciona recordes desde que estreou no futebol, aos 15 anos, e agora mira uma marca que pertence a Ronaldo Nazário, ídolo do Cruzeiro.

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O Fenômeno conquistou a Bola de Ouro em 1997, aos 21 anos, três meses e cinco dias, tornando-se o jogador mais jovem a receber o prêmio. Na época, ele havia tido uma temporada de grande impacto pelo Barcelona antes de se transferir para a Inter de Milão.

Desde então, ninguém superou essa marca, nem mesmo Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. O jovem atacante do Barcelona, no entanto, surge como candidato a escrever um novo capítulo na história da premiação.

Se Lamine Yamal vencer a Bola de Ouro este ano, terá exatamente 19 anos, três meses e 13 dias.

As expectativas em torno do atacante espanhol são grandes, já que ele vem chamando atenção pelo desempenho no Barcelona e na seleção espanhola. Mais do que números e recordes, Yamal demonstra personalidade para assumir o protagonismo em partidas de alto nível.

Bola de Ouro 2026

A disputa pela Bola de Ouro 2026 ganhará um cenário especial. A cerimônia está marcada para 26 de outubro de 2026, no tradicional London Palladium, em Londres, na Inglaterra, e terá um significado histórico para a principal premiação individual do futebol.

Pela primeira vez, a festa deixará Paris e será realizada em território britânico. A mudança, promovida pela France Football em parceria com a UEFA, acontece justamente na 70ª edição da premiação, tornando a cerimônia ainda mais simbólica.

A escolha de Londres também carrega um forte componente histórico. A capital inglesa foi escolhida como palco para homenagear Sir Stanley Matthews, o primeiro jogador a conquistar a Bola de Ouro, em 1956.

Além do prestígio da cerimônia, a edição de 2026 terá um ingrediente capaz de mexer diretamente com a corrida pelo prêmio. A avaliação considera o desempenho dos jogadores durante toda a temporada europeia de 2025/26, enquanto a Copa do Mundo de 2026 terá peso importante na definição do vencedor.

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