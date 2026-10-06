Multicampeão pelo Cruzeiro alimenta polêmica entre CR7 e Jesus: ‘Competir com Messi’ (Víctor Hugo Aristizábal, ex-jogador do Cruzeiro, que debateu a saída de Cristiano Ronaldo da seleção, em foto com Ronaldinho Gaúcho)

A despedida de Cristiano Ronaldo da seleção de Portugal causou forte repercussão no futebol internacional.

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Em meio ao debate sobre a aposentadoria do astro português, uma série de teorias passou a circular, e uma delas foi apresentada pelo ex-atacante colombiano Víctor Hugo Aristizábal.

Durante o programa F360, da ESPN Colômbia, o multicampeão pelo Cruzeiro levantou a hipótese de que Cristiano Ronaldo teria decidido anunciar sua saída da seleção portuguesa para não deixar que Lionel Messi se antecipasse novamente ao seu histórico rival.

Tenho uma teoria forte sobre isso e vou seguir com essa teoria. Sabe o que aconteceu com o Cristiano? Messi se antecipou a ele, e Cristiano não quis ficar para trás, porque eles competiram até nisso. Messi divulgou o comunicado, disse vou embora e tudo isso. Pode ser que Cristiano também estivesse pensando nisso e tenha dito: Eu não vou fazer isso depois do Messi. Como o Messi fez, Cristiano também fez. Para mim, eles competiam até nisso, afirmou Aristizábal.

A declaração de Aristizábal faz referência ao jogo de homenagem que Messi tem agendado para esta terça-feira (6 de outubro), no estádio Monumental de Buenos Aires, contra o Benin. O evento foi divulgado como uma despedida do craque diante de seu público.

Cristiano Ronaldo X Jorge Jesus

A saída de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa aconteceu depois de um episódio envolvendo o técnico Jorge Jesus.

Cristiano deixou a delegação de Portugal em Copenhague, embarcou em seu avião particular e partiu horas antes do jogo contra a Dinamarca, pela UEFA Nations League.

O episódio ocorreu após a vitória por 2 a 1 sobre a Noruega. Na partida, o atacante aqueceu por quase meia hora, mas não entrou em campo.

Jorge Jesus explicou publicamente que a decisão de manter Cristiano Ronaldo no banco foi exclusivamente sua e afirmou que nenhum jogador faria o treinador mudar de opinião.

Sou o treinador, disse ao jogador que não ia jogar. Vou te colocar no banco. Se precisar de você por 30 minutos, você joga; se não, não. Nenhum jogador me fará mudar de opinião, declarou Jesus.

O jornalista Edu Aguirre, considerado próximo ao círculo de Cristiano Ronaldo, apresentou uma versão diferente sobre o episódio.

Segundo Aguirre, Jorge Jesus teria pedido desculpas ao atacante português por tê-lo mantido aquecendo por aproximadamente 30 minutos sem colocá-lo em campo.

Ainda de acordo com o jornalista, o treinador teria prometido explicar publicamente o ocorrido. Posteriormente, porém, Jesus defendeu sua decisão e reafirmou que a escolha de não utilizar Cristiano Ronaldo havia sido sua.

Pouco tempo depois, Cristiano Ronaldo publicou um comunicado confirmando sua saída e afirmando que, no futuro, explicaria os motivos que o levaram a deixar a seleção portuguesa.

No devido tempo, contarei a verdade a todos os portugueses sobre as razões que me levaram a deixar a seleção, escreveu o capitão de Portugal.

Aristizábal teve passagem marcante pelo Cruzeiro

Víctor Hugo Aristizábal também construiu uma história importante no futebol brasileiro. O atacante colombiano marcou 28 gols em 53 jogos pelo Cruzeiro e foi um dos destaques da chamada Tríplice Coroa de 2003.

Naquela temporada, a Raposa conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Aristizábal integrou um setor ofensivo de grande destaque sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, ao lado de jogadores como Alex, Deivid, Mota e, posteriormente, Márcio Nobre.

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