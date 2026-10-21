Vou de Busão amplia compra digital de passagens no Nordeste

A compra de passagens rodoviárias no Nordeste começa a percorrer o mesmo caminho já trilhado pelos serviços bancários e pelo comércio eletrônico na região. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 88,5% da população de 10 anos ou mais dos nove estados nordestinos utilizou a internet no período de referência da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua de 2025. É nesse cenário que a Vou de Busão, marketplace digital de passagens rodoviárias, busca ampliar o acesso à compra digital de passagens no Nordeste, por meio de uma plataforma em que o passageiro pesquisa, compara, compra e gerencia bilhetes pelo celular.

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O mesmo estudo indica que comprar ou encomendar bens e serviços pela internet foi uma das finalidades que mais avançaram no país, com crescimento de 4,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior. A atividade foi relatada por 52,7% dos usuários de internet em 2025, a primeira vez na série histórica em que mais da metade do grupo declara realizar compras on-line. O acesso a bancos e a outras instituições financeiras, citado por 74,2% dos usuários, também registrou expansão no período.

Na leitura da empresa, a digitalização não altera a forma como o nordestino viaja, e sim como ele organiza e adquire essa viagem. Em vez de depender do deslocamento até a rodoviária ou de uma negociação presencial no guichê, o passageiro consegue consultar trechos, horários e companhias de onde estiver. A companhia descreve o processo em etapas curtas: informar origem, destino e data, verificar as opções disponíveis e concluir a compra pelo celular.

Celular concentra decisões do cotidiano

De acordo com a Vou de Busão, o telefone móvel passou a integrar diversas escolhas do dia a dia, e a aquisição de passagens acompanha esse movimento. A empresa observa que o público busca mais autonomia para pesquisar horários, comparar alternativas e organizar o deslocamento sem depender exclusivamente de um ponto físico de venda.

Entre as dificuldades que permanecem, a marca relaciona identificar as opções disponíveis para determinado trecho, comparar horários e viações e entender qual alternativa atende melhor à necessidade de cada viagem. No ambiente digital, segundo a companhia, essas informações podem ficar reunidas em um único lugar, o que tende a simplificar a pesquisa, a comparação e a conclusão do pedido.

A relevância do modal para a região aparece nos números do setor. Conforme os dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), reunidos na publicação TRIIP 2025, o serviço regular de transporte rodoviário interestadual movimentou aproximadamente 36,7 milhões de passageiros em 2025. O Nordeste respondeu por cerca de 18,5% dos embarques por origem das viagens, a segunda maior participação do país, atrás apenas do Sudeste. O mesmo documento da ANTT posiciona Maranhão e Bahia entre os estados com mais da metade dos municípios contemplados pelos mercados autorizados, indicador de capilaridade do serviço em áreas fora dos grandes centros.

Atendimento humano complementa a jornada digital

Um dos pontos destacados pela empresa está no suporte por WhatsApp, conduzido por atendentes humanos, canal mantido em paralelo à plataforma. A companhia afirma que o recurso atende principalmente quem tem dúvidas, precisa de orientação durante a compra ou busca apoio após a conclusão do pedido. A proposta, segundo a marca, é oferecer a praticidade da tecnologia sem eliminar a possibilidade de conversar com uma pessoa quando houver necessidade, mantendo o atendimento humano como parte da experiência de compra.

A plataforma opera em âmbito nacional e reúne mais de 300 viações, informação divulgada pela própria Vou de Busão. O alcance da operação inclui trechos entre capitais, cidades do interior e demais destinos atendidos em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A empresa informa que trabalha com viações parceiras que operam conforme as exigências regulatórias aplicáveis, incluindo a autorização da ANTT para os serviços interestaduais.

A companhia avalia que a viagem de ônibus no Nordeste atende necessidades bastante distintas, que vão de trabalho e estudo a visitas familiares e turismo, conectando capitais e municípios do interior. Nessa leitura, a jornada digital tende a acompanhar a diversidade desses deslocamentos, ampliando a autonomia de quem pesquisa, compara e compra conforme a própria demanda. O propósito declarado pela marca consiste em estender essa facilidade sem perder a proximidade com o passageiro e o suporte ao longo do processo.

O avanço da conectividade no Nordeste, o peso do transporte rodoviário na mobilidade regional e a expansão das compras on-line compõem o pano de fundo dessa transformação. A combinação entre plataforma digital e canais de atendimento humano, conforme a estratégia apresentada pela empresa, busca responder a um público que já resolve parte da rotina pelo celular, mas que ainda encontra obstáculos para comparar trechos e horários de forma centralizada. O desafio seguinte, nesse recorte, está em tornar a jornada compreensível também para quem tem menor familiaridade com ferramentas digitais.

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Para mais informações, basta acessar: https://voudebusao.com/