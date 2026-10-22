Vorcaro disse a assessora que se dava 'muito bem' com Nikolas e pediu que ela falasse com Marçal após post

JOÃO GABRIEL E RAQUEL LOPES - BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Mensagens de 2024 extraídas pela Polícia Federal do celular de Daniel Vorcaro mostram que o ex-banqueiro disse se dar muito bem com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e não acreditar que o parlamentar citaria o Banco Master em uma publicação sobre um evento patrocinado pela instituição em Londres naquele ano.

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As declarações constam em conversa entre Vorcaro e Ana Matos, que comandou a área de comunicação e marketing do banco.

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Em outro momento desses diálogos, em 2025, o ex-banqueiro pediu que sua assessora interviesse "delicadamente" junto a Pablo Marçal após o influenciador questionar, em uma publicação, qual era a opinião de seus seguidores sobre o Master.

As conversas, de posse da PF e obtidas pela Folha, mostram a dinâmica pela qual a superintendente de marketing e Vorcaro discutiam a reputação do banco, as estratégias para rebater postagens e reportagens ?o que incluía a possibilidade de ações judiciais contra os autores? e as formas de melhorar a imagem da instituição usando parceiros nas redes sociais.

A conversa sobre Nikolas Ferreira ocorreu no final de abril de 2024, após o jornal O Globo publicar uma reportagem sobre um evento em Londres com a presença de autoridades brasileiras que teve patrocínio do Master.

Ana Matos alertou Vorcaro de que o parlamentar havia compartilhado o texto. O ex-banqueiro primeiro demonstra preocupação e questiona se a publicação "cita o banco". Ela diz que não e ele logo acrescenta: "Eu me dou muito bem com ele [Nikolas]. Ele não citaria".

Na ocasião, o deputado compartilhou uma captura de tela da reportagem e comentou: "interessante", sem mencionar diretamente a instituição.

Em outra publicação nesse mesmo contexto, Nikolas disse que havia pedido, via Lei de Acesso à Informação, dados sobre viagens de autoridades, sem menções ao Master.

A Folha entrou em contato com a equipe de imprensa do deputado na segunda-feira (19) e na quarta (21) e enviou perguntas sobre a relação com Vorcaro, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

Em 5 de abril de 2025, Vorcaro conversou com Ana Matos sobre uma publicação feita por Pablo Marçal, ex-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB.

"Acabei de ver que Pablo Marçal postou coisa do banco. Vou precisar que você entre no circuito pra mim delicadamente", disse o ex-banqueiro a Ana Matos em 5 de abril de 2025.

Na sequência, Vorcaro ligou para ela e, depois, encaminhou o contato do influenciador.

Na mesma data, Marçal publicou um vídeo sobre o Master. O conteúdo consta como deletado no Instagram do influenciador, mas ainda é possível acessá-lo pelo Facebook.

A publicação reproduz uma entrevista sobre o balanço do banco, que à época chegara a R$ 4 bilhões de patrimônio líquido (o dobro do ano anterior), com a seguinte pergunta: "Qual sua opinião?"

Cerca de uma hora depois da mensagem, Vorcaro questionou se Ana havia conversado com o influenciador e avisou que ele havia soltado "mais um".

O diálogo continua com uma mensagem apagada e um áudio que não apresenta transcrição. O ex-banqueiro então afirma: "Tenta fazer ele falar de concentração bancária e não especificamente do banco" ?não é possível ter certeza de que este recado é para Marçal.

Em outra ocasião, em setembro de 2025, o influenciador volta a ser citado na conversa com Ana Matos. Vorcaro reclama que viu Marçal curtindo uma publicação.

"Fala com ele pra mim", pede à assessora. "Deus amado. Eu ligo pra ele", responde Matos.

A Folha de S.Paulo também entrou em contato com a assessoria do influenciador na segunda e na quarta e enviou questionamentos sobre o vídeo apagado e as conversas com Ana Matos, mas não teve resposta até a publicação deste texto.

A equipe de comunicação de Vorcaro também não respondeu às perguntas feitas pela reportagem.

Nikolas Ferreira e Pablo Marçal estão na campanha de Flávio Bolsonaro

Nikolas Ferreira e Pablo Marçal são nomes importantes na equipe do candidato Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O deputado federal, o mais votado em 2026, tem sido um dos principais puxadores de voto para o senador do PL na disputa contra Lula (PT). Já o influenciador vem atuando como um dos articuladores de redes sociais na campanha do candidato.

Procurada na terça (20), a campanha de Flávio Bolsonaro não respondeu.

A reportagem do jornal O Globo sobre o evento do Master com autoridades fez Vorcaro ir reclamar com o ex-diretor da Globo Frederic Kaschar. Logo após Ana Matos alertá-lo sobre o texto e a publicação de Nikolas Ferreira, o ex-banqueiro responde que havia mandado "mensagem pro Fred".

Vorcaro também reclamou sobre os posts de Nikolas com outro interlocutor, o empresário Flávio Carneiro. "Esse Nikolas eu banquei todos os voos dele", disse o ex-banqueiro em mensagens reveladas pelo site ICL em setembro.

Como mostrou O Globo, durante a campanha de 2022, Nikolas voou em um avião do ex-banqueiro.

Posteriormente, Nikolas pediu desculpas diretamente a Vorcaro pela publicação envolvendo o Master. Em um áudio de março de 2025, afirmou que "não fazia ideia" de que o evento com juízes tinha patrocínio do "banco do Dani", e que, se soubesse, "obviamente" ele "não teria postado".

A reportagem da época mostrava que o Master patrocinou um fórum jurídico em Londres, com presença de nomes como o ex-presidente Michel Temer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além de outras autoridades do alto escalão do Estado brasileiro.

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Nos diálogos com Vorcaro sobre a reportagem dos juízes, Ana Matos demonstra preocupação com o "poder de mobilização" nas redes do deputado bolsonarista, e também debate a estratégia para rebater a publicação.