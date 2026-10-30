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PREVISÃO DO TEMPO

BH e MG têm alerta para chuva a qualquer hora durante o feriado

Previsão aponta para tempestades com raios e ventos de até 60 km/h em Minas; Defesa Civil pede atenção redobrada em áreas de encosta

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/10/2026 17:08 - atualizado em 30/10/2026 17:26

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Céu encoberto e possibilidade de chuvas contínuas marcam o feriado de Finados
Céu encoberto e possibilidade de chuvas contínuas marcam o feriado de Finados crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O feriado prolongado de Finados em Belo Horizonte e Minas Gerais será marcado por tempo instável, muita nebulosidade e pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento de 40 a 60 km/h e trovoadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade já começou na madrugada desta sexta-feira (30/10), com regiões registrando altos volumes de água em poucas horas, e com o trânsito afetado por acidentes. O cenário é de atenção, especialmente em áreas próximas a encostas e morros, já que o solo encharcado aumenta o risco de desabamentos e a previsão indica tempo fechado em todos os próximos dias.

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Segundo o instituto, a atuação de um cavado atmosférico combinada ao desenvolvimento de uma área de baixa pressão no litoral da Região Sudeste mantém o tempo fechado ao longo de todo o final de semana e do feriado. As precipitações devem variar de períodos mais contínuos até pancadas pontualmente fortes, podendo incluir queda de granizo em pontos isolados. Ainda de acordo com o boletim do Inmet, o cenário para os próximos dias em Minas indica céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o estado.

Para Belo Horizonte, a previsão para o sábado (31/10), domingo (01/11) e segunda-feira (02/11 - Feriado de Finados) aponta temperaturas com máxima de 28°C e mínima de 17°C, acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer hora do dia. O Inmet destaca que, com a proximidade de novembro, a estação chuvosa já se encontra estabelecida no estado, impulsionada pelo ciclo diurno de temperatura e umidade e pela formação de canais de umidade que favorecem grandes áreas de instabilidade. 

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Risco geológico

Enquanto o feriado se desenha com instabilidade generalizada, a sexta-feira (30/10) começou com fortes transtornos na capital. O Barreiro foi a mais castigada pelas precipitações da madrugada, registrando 53,5 mm entre 2h30 e 6h - o equivalente a 48,6% da média histórica de todo o mês de outubro, que é de 110,1 mm. O grande volume de água em poucas horas levou a Defesa Civil a emitir um alerta de risco geológico moderado para a região, válido até a próxima terça-feira (3/11), devido ao alto grau de saturação do solo e ao perigo de deslizamentos de encostas, quedas de muros e desabamentos. 

Outras áreas da capital também acumularam índices elevados, como as regionais Nordeste (44,6 mm), Venda Nova (44,5 mm) e Pampulha (40,2 mm). Com as chuvas recentes, todas as regiões de BH já superaram a média histórica de outubro. Na Centro-Sul, o acumulado chegou a 297 mm (quase o triplo do esperado), enquanto o Barreiro já soma 221,9 mm no mês, o dobro do previsto. 

O órgão municipal ainda orienta a população a redobrar os cuidados. É ideal evitar áreas de inundação e vias sujeitas a alagamentos, não se abrigar sob árvores e manter distância de córregos e cabos elétricos rompidos. Em áreas de encosta, é preciso ficar atento a sinais como trincas nas paredes, rachaduras no solo, portas emperradas e água minando na base de barrancos. Ao notar qualquer indício de instabilidade, a recomendação é sair imediatamente do imóvel e acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). 

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Acidentes

A pista escorregadia e o tempo adverso também impactaram uma das principais vias da capital nesta manhã. Dois acidentes consecutivos envolvendo oito carros e duas motocicletas interditaram a faixa da esquerda do Túnel da Lagoinha, na Avenida Cristiano Machado, no sentido Centro. As colisões ocorreram no mesmo trecho, sem vítimas. O primeiro acidente foi um engavetamento com cinco carros e uma moto, seguido por outra colisão envolvendo mais três carros e uma moto no mesmo local. Equipes da BHTrans, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atuaram na sinalização e na limpeza de óleo espalhado pela pista.

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Veja os cuidados

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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