BH e mais 794 cidades estão com alerta amarelo de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para Belo Horizonte e mais 794 cidades mineiras de chuvas intensas para esta sexta-feira (30/10). O informe vale das 08h18 às 23h59.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o órgão, as chuvas podem variar de 20 a 30 mm/h ou chegar até 50 mm/dia. Os municípios podem registrar ventos intensos, entre 40 a 60 km/h.

O Inmet informa que esse perigo potencial apresenta baixo risco de corte de energia elétrica, de queda de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o instituto recomenda que as pessoas não fiquem embaixo de árvores, em decorrência do leve risco de queda e descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão alerta que se deve evitar usar aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

Para mais informações, contatar a Defesa Civil local, no telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), no número 193.

O que significam as cores dos alertas?

Alerta amarelo: perigo potencial

Esta cor representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O alerta amarelo é emitido para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar de ser o nível mais baixo, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e pequenos alagamentos. A orientação é ficar atento e evitar atividades ao ar livre em áreas de risco.

Alerta laranja: perigo

O nível laranja indica uma situação de perigo real. As condições incluem chuvas mais fortes, entre 30 e 60 mm/h ou até 100 mm/dia, com ventos que podem atingir 100 km/h.

O risco de danos é maior, com possibilidade de corte de energia, queda de árvores, alagamentos significativos e descargas elétricas. A recomendação é desligar aparelhos elétricos e buscar um local seguro.

Alerta vermelho: grande perigo

Este é o aviso mais grave, indicando fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional. O alerta vermelho é acionado para chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, acompanhadas de ventos superiores a 100 km/h.

Há grande risco de danos em edificações, transbordamentos de rios, deslizamentos de encostas e sérios transtornos para a população. A instrução é seguir as orientações da Defesa Civil e procurar um abrigo seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades sob alerta

Confira as cidades que estão sob alerta amarelo de chuva potencial nesta sexta: