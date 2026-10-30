Chuva continua em BH e cidade está sob alerta para novos temporais

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A chuva que atingiu a capital mineira nos últimos dias não dá trégua e Belo Horizonte está sob novo alerta para temporais até as 8h deste sábado (31). A previsão indica pancadas acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 50 km/h, com risco de alagamentos e ocorrências em áreas de encostas.

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Durante os temporais, a Defesa Civil municipal orienta a população a evitar vias sujeitas a alagamentos e manter distância de córregos e ribeirões. O órgão também recomenda não atravessar ruas inundadas nem permitir que crianças brinquem em enxurradas.

Em caso de temporais acompanhados de raios, a orientação é permanecer longe de áreas abertas e evitar o uso de equipamentos elétricos. Se cabos de energia forem rompidos, ninguém deve se aproximar. A situação deve ser comunicada à Cemig, pelo 116, ou à Defesa Civil, pelo 199.

Como receber os alertas

Os moradores podem acompanhar os avisos meteorológicos e as recomendações da Defesa Civil por diferentes canais. Um deles é o canal público do WhatsApp.

Também é possível receber notificações gratuitas por SMS. Para isso, basta enviar o CEP da rua onde mora para o 40199. Após o envio, uma mensagem de confirmação é encaminhada ao celular.

Os comunicados também são divulgados nos perfis oficiais da Defesa Civil no Instagram, Facebook e X, além do canal público do Telegram, identificado como defesacivilbh.

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*Estagiária sob supervisão