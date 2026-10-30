Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta sexta-feira (30/10) alerta de risco geológico moderado para a Regional Barreiro, válido até a próxima terça-feira (3/11). Segundo o órgão, o volume de chuva das últimas horas e a previsão de novas precipitações aumentam o risco de deslizamentos de encostas, quedas de muros e desabamentos.

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O Barreiro foi a regional onde mais choveu na madrugada. Entre 2h30 e 6h, foram 53,5 mm, o equivalente a 48,6% da média histórica de outubro, que é de 110,1 mm. Na sequência vêm Nordeste (44,6 mm), Venda Nova (44,5 mm) e Pampulha (40,2 mm).

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A orientação é que os moradores fiquem atentos ao encharcamento do solo e a sinais nas construções. Com a terra saturada, os terrenos perdem sustentação, o que aumenta a chance de acidentes.

Chuva da madrugada

Acumulado entre 2h30 e 6h desta sexta (30/10), em milímetros, e percentual da média de outubro:

Barreiro: 53,5 mm (48,6%)

Nordeste: 44,6 mm (40,5%)

Venda Nova: 44,5 mm (40,4%)

Pampulha: 40,2 mm (36,5%)

Norte: 39,0 mm (35,4%)

Centro-Sul: 37,7 mm (34,2%)

Leste: 33,0 mm (30,0%)

Oeste: 32,0 mm (29,1%)

Noroeste: 29,0 mm (26,3%)

Hipercentro: 3,6 mm (3,3%)

Outubro acima da média em toda a cidade

Com a chuva desta sexta, todas as regionais de BH já superaram a média histórica do mês. Na Centro-Sul, choveu quase o triplo do esperado: 297 mm, ou 269,8% da média. No Barreiro, o acumulado é de 221,9 mm, o dobro do previsto para outubro inteiro.

Acumulado de outubro até as 6h desta sexta (30/10):

Centro-Sul: 297,0 mm (269,8%)

Oeste: 247,2 mm (224,5%)

Barreiro: 221,9 mm (201,5%)

Noroeste: 201,6 mm (183,1%)

Nordeste: 181,0 mm (164,4%)

Leste: 169,8 mm (154,2%)

Pampulha: 166,2 mm (151,0%)

Hipercentro: 161,6 mm (146,8%)

Venda Nova: 151,1 mm (137,2%)

Norte: 140,8 mm (127,9%)

Sinais de perigo

A Defesa Civil lista os sinais de que um deslizamento pode acontecer:

Trincas nas paredes

Água empoçada no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Postes ou árvores inclinados

Muros e paredes estufados

Estalos na estrutura ou no terreno

O que fazer

Ao perceber qualquer um desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel, sem tentar retirar pertences, e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência, a ligação deve ser feita para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Como prevenir

O órgão também recomenda cuidados para não agravar a instabilidade das encostas:

Não fazer cortes muito altos e inclinados nos barrancos

Instalar calhas no telhado

Consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

Não jogar lixo ou entulho na encosta

Não despejar esgoto nos barrancos

Não fazer queimadas

Como receber os alertas

Os moradores de BH podem receber gratuitamente alertas de chuva forte, granizo, vendaval, alagamento e deslizamento por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199; uma mensagem de confirmação chega em seguida.

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Os alertas também são publicados no canal público da Defesa Civil no WhatsApp (bit.ly/DefesaCivilBH), no canal do Telegram (defesacivilbh) e nos perfis do órgão no Instagram, no Facebook e no X.