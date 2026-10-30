Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
Regional registrou 53,5 mm na madrugada desta sexta e está sob alerta de risco geológico moderado até terça (3/11); todas as regionais de BH já superaram a média de outubro
compartilhe
A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta sexta-feira (30/10) alerta de risco geológico moderado para a Regional Barreiro, válido até a próxima terça-feira (3/11). Segundo o órgão, o volume de chuva das últimas horas e a previsão de novas precipitações aumentam o risco de deslizamentos de encostas, quedas de muros e desabamentos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O Barreiro foi a regional onde mais choveu na madrugada. Entre 2h30 e 6h, foram 53,5 mm, o equivalente a 48,6% da média histórica de outubro, que é de 110,1 mm. Na sequência vêm Nordeste (44,6 mm), Venda Nova (44,5 mm) e Pampulha (40,2 mm).
Leia Mais
-
BH: Defesa Civil emite alerta de risco geológico para três regionais
-
BH: região do Barreiro está sob alerta de risco geológico forte
-
Pode chover 30% do esperado para o mês em BH até domingo (09/11)
A orientação é que os moradores fiquem atentos ao encharcamento do solo e a sinais nas construções. Com a terra saturada, os terrenos perdem sustentação, o que aumenta a chance de acidentes.
Chuva da madrugada
Acumulado entre 2h30 e 6h desta sexta (30/10), em milímetros, e percentual da média de outubro:
-
Barreiro: 53,5 mm (48,6%)
-
Nordeste: 44,6 mm (40,5%)
-
Venda Nova: 44,5 mm (40,4%)
-
Pampulha: 40,2 mm (36,5%)
-
Norte: 39,0 mm (35,4%)
-
Centro-Sul: 37,7 mm (34,2%)
-
Leste: 33,0 mm (30,0%)
-
Oeste: 32,0 mm (29,1%)
-
Noroeste: 29,0 mm (26,3%)
-
Hipercentro: 3,6 mm (3,3%)
Outubro acima da média em toda a cidade
Com a chuva desta sexta, todas as regionais de BH já superaram a média histórica do mês. Na Centro-Sul, choveu quase o triplo do esperado: 297 mm, ou 269,8% da média. No Barreiro, o acumulado é de 221,9 mm, o dobro do previsto para outubro inteiro.
Acumulado de outubro até as 6h desta sexta (30/10):
-
Centro-Sul: 297,0 mm (269,8%)
-
Oeste: 247,2 mm (224,5%)
-
Barreiro: 221,9 mm (201,5%)
-
Noroeste: 201,6 mm (183,1%)
-
Nordeste: 181,0 mm (164,4%)
-
Leste: 169,8 mm (154,2%)
-
Pampulha: 166,2 mm (151,0%)
-
Hipercentro: 161,6 mm (146,8%)
-
Venda Nova: 151,1 mm (137,2%)
-
Norte: 140,8 mm (127,9%)
Sinais de perigo
A Defesa Civil lista os sinais de que um deslizamento pode acontecer:
-
Trincas nas paredes
-
Água empoçada no quintal
-
Portas e janelas emperrando
-
Rachaduras no solo
-
Água minando da base do barranco
-
Postes ou árvores inclinados
-
Muros e paredes estufados
-
Estalos na estrutura ou no terreno
O que fazer
Ao perceber qualquer um desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel, sem tentar retirar pertences, e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência, a ligação deve ser feita para o Corpo de Bombeiros, no 193.
Como prevenir
O órgão também recomenda cuidados para não agravar a instabilidade das encostas:
-
Não fazer cortes muito altos e inclinados nos barrancos
-
Instalar calhas no telhado
-
Consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d’água
-
Não jogar lixo ou entulho na encosta
-
Não despejar esgoto nos barrancos
-
Não fazer queimadas
Como receber os alertas
Os moradores de BH podem receber gratuitamente alertas de chuva forte, granizo, vendaval, alagamento e deslizamento por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199; uma mensagem de confirmação chega em seguida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Os alertas também são publicados no canal público da Defesa Civil no WhatsApp (bit.ly/DefesaCivilBH), no canal do Telegram (defesacivilbh) e nos perfis do órgão no Instagram, no Facebook e no X.