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Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos

Regional registrou 53,5 mm na madrugada desta sexta e está sob alerta de risco geológico moderado até terça (3/11); todas as regionais de BH já superaram a média de outubro

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JR
João Renato Faria
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João Renato Faria
Repórter
30/10/2026 07:37 - atualizado em 30/10/2026 07:37

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Barreiro recebe quase metade da chuva do mês em 3 horas, e Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos
Nuvens escuras e carregadas sobre a cidade de Belo Horizonte, ilustrando o período de chuvas e o risco geológico crédito: Marcos Vieira /EM/DA. Press.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu nesta sexta-feira (30/10) alerta de risco geológico moderado para a Regional Barreiro, válido até a próxima terça-feira (3/11). Segundo o órgão, o volume de chuva das últimas horas e a previsão de novas precipitações aumentam o risco de deslizamentos de encostas, quedas de muros e desabamentos.

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O Barreiro foi a regional onde mais choveu na madrugada. Entre 2h30 e 6h, foram 53,5 mm, o equivalente a 48,6% da média histórica de outubro, que é de 110,1 mm. Na sequência vêm Nordeste (44,6 mm), Venda Nova (44,5 mm) e Pampulha (40,2 mm).

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A orientação é que os moradores fiquem atentos ao encharcamento do solo e a sinais nas construções. Com a terra saturada, os terrenos perdem sustentação, o que aumenta a chance de acidentes.

Chuva da madrugada

Acumulado entre 2h30 e 6h desta sexta (30/10), em milímetros, e percentual da média de outubro:

  • Barreiro: 53,5 mm (48,6%)

  • Nordeste: 44,6 mm (40,5%)

  • Venda Nova: 44,5 mm (40,4%)

  • Pampulha: 40,2 mm (36,5%)

  • Norte: 39,0 mm (35,4%)

  • Centro-Sul: 37,7 mm (34,2%)

  • Leste: 33,0 mm (30,0%)

  • Oeste: 32,0 mm (29,1%)

  • Noroeste: 29,0 mm (26,3%)

  • Hipercentro: 3,6 mm (3,3%)

Outubro acima da média em toda a cidade

Com a chuva desta sexta, todas as regionais de BH já superaram a média histórica do mês. Na Centro-Sul, choveu quase o triplo do esperado: 297 mm, ou 269,8% da média. No Barreiro, o acumulado é de 221,9 mm, o dobro do previsto para outubro inteiro.

Acumulado de outubro até as 6h desta sexta (30/10):

  • Centro-Sul: 297,0 mm (269,8%)

  • Oeste: 247,2 mm (224,5%)

  • Barreiro: 221,9 mm (201,5%)

  • Noroeste: 201,6 mm (183,1%)

  • Nordeste: 181,0 mm (164,4%)

  • Leste: 169,8 mm (154,2%)

  • Pampulha: 166,2 mm (151,0%)

  • Hipercentro: 161,6 mm (146,8%)

  • Venda Nova: 151,1 mm (137,2%)

  • Norte: 140,8 mm (127,9%)

Sinais de perigo

A Defesa Civil lista os sinais de que um deslizamento pode acontecer:

  • Trincas nas paredes

  • Água empoçada no quintal

  • Portas e janelas emperrando

  • Rachaduras no solo

  • Água minando da base do barranco

  • Postes ou árvores inclinados

  • Muros e paredes estufados

  • Estalos na estrutura ou no terreno

O que fazer

Ao perceber qualquer um desses sinais, a orientação é sair imediatamente do imóvel, sem tentar retirar pertences, e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Em caso de emergência, a ligação deve ser feita para o Corpo de Bombeiros, no 193.

Como prevenir

O órgão também recomenda cuidados para não agravar a instabilidade das encostas:

  • Não fazer cortes muito altos e inclinados nos barrancos

  • Instalar calhas no telhado

  • Consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d’água

  • Não jogar lixo ou entulho na encosta

  • Não despejar esgoto nos barrancos

  • Não fazer queimadas

Como receber os alertas

Os moradores de BH podem receber gratuitamente alertas de chuva forte, granizo, vendaval, alagamento e deslizamento por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem com o CEP da rua para o número 40199; uma mensagem de confirmação chega em seguida.

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Os alertas também são publicados no canal público da Defesa Civil no WhatsApp (bit.ly/DefesaCivilBH), no canal do Telegram (defesacivilbh) e nos perfis do órgão no Instagram, no Facebook e no X.

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