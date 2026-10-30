BH amanhece com chuva e sexta-feira (30/10) terá pancadas com vento forte

Os moradores de Belo Horizonte enfrentam tempo fechado nesta sexta-feira (30/10), sob a influência de nuvens carregadas que trazem pancadas de chuva para todas as regiões da cidade. O avanço da instabilidade meteorológica vem acompanhado de descargas elétricas e rajadas de vento moderadas, exigindo cautela nas primeiras horas da manhã e ao longo de todo o dia.

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A temperatura máxima estimada fica entre 24 °C e 25 °C durante a tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), criando um ambiente térmico mais ameno em comparação aos dias anteriores. Ao mesmo tempo, a umidade relativa do ar se mantém muito elevada, podendo atingir até 100%, com média acima de 80%, o que mantém o ar úmido e favorece a permanência da nebulosidade sobre a Região Metropolitana.

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Registros das temperaturas nas regionais

Durante a madrugada, os termômetros registraram marcas amenas nos postos de medição espalhados pela capital. Segundo dados da Defesa Civil de BH, a Região Oeste anotou a temperatura mais baixa do início do dia, com o registro de 17,1 °C exatamente às 4h.

Outros pontos monitorados também apresentaram valores amenos nas primeiras horas:

Barreiro: 17,9 °C anotados às 5h05.

Centro-Sul: 18,0 °C registrados às 5h25.

Pampulha: 18,8 °C conferidos às 4h, com sensação térmica de 20,7 °C.

Venda Nova: 19,0 °C verificados às 4h20.

Impactos na mobilidade e segurança nas vias

A intensidade das precipitações afeta diretamente o tráfego urbano nas principais avenidas da cidade. Motoristas precisam redobrar a atenção com pistas escorregadias e possíveis poças d’água, reduzindo a velocidade e preservando espaço adequado em relação aos outros condutores para evitar colisões em frenagens bruscas.

Em áreas suscetíveis a alagamentos pontuais, condutores e passageiros do transporte coletivo devem priorizar rotas alternativas e jamais arriscar a passagem por vias tomadas pelo acúmulo de água. O volume repentino de chuva pode cobrir bueiros e esconder desníveis perigosos no pavimento.

Orientações para o pedestre durante tempestades

A ocorrência de raios exige comportamento preventivo imediato de quem caminha pelas ruas. A recomendação fundamental consiste em não procurar abrigo embaixo de copas de árvores, torres metálicas ou estruturas improvisadas em terrenos descampados, locais com elevado risco de descargas atmosféricas diretas.

As rajadas de vento moderadas também podem arremessar galhos secos e danificar cabos da fiação elétrica suspensa. Caso algum fio caia sobre a calçada ou sobre a lataria de um automóvel, as pessoas devem manter distância segura e acionar imediatamente os órgãos competentes para o isolamento do perímetro.

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Em residências e estabelecimentos comerciais, moradores podem desconectar aparelhos eletrônicos sensíveis das tomadas para prevenir queimas decorrentes de oscilações na rede. Manter calhas limpas e ralos desobstruídos evita infiltrações e refluxos de água para dentro dos imóveis durante os momentos de maior intensidade do temporal.