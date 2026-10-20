Previsão do tempo: BH terá sol, calor de 30°C e alerta de chuva nesta terça-feira (20/10)

Belo Horizonte terá uma terça-feira (20/10) de calor e chuva em todas as regiões da capital mineira. O dia começa com temperaturas amenas nas primeiras horas, mas o aquecimento ganha força rapidamente e promete levar os termômetros até a marca dos 30 °C no início da tarde, segundo a Defesa Civil do município.

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O céu permanece com predomínio de sol, variando de claro a parcialmente nublado. Quem sai para o trabalho ou para as atividades cotidianas precisa redobrar os cuidados, já que a combinação entre o calor intenso e a umidade acumulada abre caminho para pancadas rápidas de chuva acompanhadas de raios isolados a partir da tarde.

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Alívio matinal e calor intenso ao longo do dia

Ainda segundo dados da Defesa Civil, a capital mineira apresentou uma madrugada fresca, com a temperatura mínima registrada em 16 °C na estação do Cercadinho, no bairro Buritis, região Oeste.

Veja as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 18,0 °C, às 5h15.

Centro Sul: 17,0 °C, às 6h05.

Oeste: 16,1 °C, às 6h.

Pampulha: 19,5 °C, com sensação térmica de 18,9 °C, às 6h.

Venda Nova: 19,4 °C, às 3h55.

Cuidados com a baixa umidade do ar

Junto ao aquecimento rápido da atmosfera, a qualidade do ar sofre alterações ao longo das próximas horas. A previsão meteorológica indica que a umidade relativa mínima do ar deve atingir cerca de 40% durante o período da tarde, patamar que requer atenção redobrada dos belo-horizontinos.

Níveis de umidade em torno de 40% costumam provocar desconforto físico, como ressecamento na pele, garganta seca e irritação nos olhos. Para amenizar esses impactos, a ingestão constante de líquidos e a proteção contra a radiação solar nos momentos de maior pico térmico são fundamentais para preservar o bem-estar.

Risco de raios e pancadas isoladas de chuva

A virada no comportamento atmosférico ganha força conforme o solo esquenta e favorece o movimento de convecção do ar. Esse processo atmosférico estimula a formação de nuvens carregadas de desenvolvimento vertical, capazes de despejar precipitações concentradas e repentinas em bairros isolados.

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Essas pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas pontuais, exigindo cautela ao transitar perto de árvores ou áreas sujeitas a alagamentos repentinos. A recomendação prática envolve portar sombrinhas ou capas de chuva, prevenindo contratempos na volta para casa após o expediente.