BH com calor de 31°C? Confira a previsão do tempo para esta terça (28/4)

A semana segue com calor em Belo Horizonte (MG). Nesta terça-feira (28/4), a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, temperaturas elevadas durante o dia e tempo seco no período da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% nas horas mais quentes do dia, índice que já exige atenção com hidratação e exposição ao sol.

A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,7°C, enquanto a máxima estimada chega aos 31°C.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 20,5°C, às 6h20;

Centro-Sul: 18,5°C, à 1h45;

Oeste: 17,7°C, com sensação térmica de 13,8°C, às 6h;

Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 21,6°C, às 6h;

Venda Nova: 18,2°C, às 5h05.

Como fica o tempo no estado?

Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável na maior parte de Minas Gerais nesta terça-feira. A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste pode provocar chuvas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e no Sul de Minas, mas a chance é baixa.

Nas demais regiões do estado, o destaque segue sendo a grande amplitude térmica, com manhãs mais amenas, tardes quentes e céu predominantemente claro.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?