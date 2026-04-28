BH com calor de 31°C? Confira a previsão do tempo para esta terça (28/4)
Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 35% à tarde; veja a previsão do tempo completa para Belo Horizonte e Minas Gerais
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A semana segue com calor em Belo Horizonte (MG). Nesta terça-feira (28/4), a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, temperaturas elevadas durante o dia e tempo seco no período da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% nas horas mais quentes do dia, índice que já exige atenção com hidratação e exposição ao sol.
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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,7°C, enquanto a máxima estimada chega aos 31°C.
Temperaturas mínimas registradas por regional
- Barreiro: 20,5°C, às 6h20;
- Centro-Sul: 18,5°C, à 1h45;
- Oeste: 17,7°C, com sensação térmica de 13,8°C, às 6h;
- Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 21,6°C, às 6h;
- Venda Nova: 18,2°C, às 5h05.
Como fica o tempo no estado?
Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável na maior parte de Minas Gerais nesta terça-feira. A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste pode provocar chuvas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e no Sul de Minas, mas a chance é baixa.
Nas demais regiões do estado, o destaque segue sendo a grande amplitude térmica, com manhãs mais amenas, tardes quentes e céu predominantemente claro.
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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.
Quais são os principais riscos à saúde?
- Ressecamento da pele e mucosas;
- Irritação nos olhos, boca e nariz;
- Sangramentos nasais e lábios rachados;
- Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
- Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.
O que fazer?
- Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
- Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
- Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
- Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
- Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
- Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.