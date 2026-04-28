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PREVISÃO DO TEMPO

BH com calor de 31°C? Confira a previsão do tempo para esta terça (28/4)

Defesa Civil alerta para umidade relativa do ar de até 35% à tarde; veja a previsão do tempo completa para Belo Horizonte e Minas Gerais

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
28/04/2026 07:37

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Clima
A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A semana segue com calor em Belo Horizonte (MG). Nesta terça-feira (28/4), a previsão meteorológica indica céu claro a parcialmente nublado, temperaturas elevadas durante o dia e tempo seco no período da tarde. De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% nas horas mais quentes do dia, índice que já exige atenção com hidratação e exposição ao sol.

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A temperatura mínima registrada na capital mineira foi de 17,7°C, enquanto a máxima estimada chega aos 31°C.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 20,5°C, às 6h20;
  • Centro-Sul: 18,5°C, à 1h45;
  • Oeste: 17,7°C, com sensação térmica de 13,8°C, às 6h;
  • Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 21,6°C, às 6h;
  • Venda Nova: 18,2°C, às 5h05. 

Como fica o tempo no estado?

Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável na maior parte de Minas Gerais nesta terça-feira. A passagem de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste pode provocar chuvas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e no Sul de Minas, mas a chance é baixa.

Nas demais regiões do estado, o destaque segue sendo a grande amplitude térmica, com manhãs mais amenas, tardes quentes e céu predominantemente claro.

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A Defesa Civil orienta a população a evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia, ingerir muito líquidos e usar hidratante para pele e mucosas, além de redobrar a atenção com pessoas do grupo de risco.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas;
  • Irritação nos olhos, boca e nariz;
  • Sangramentos nasais e lábios rachados;
  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;
  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.  

O que fazer?

  • Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;
  • Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;
  • Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;
  • Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;
  • Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;
  • Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

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