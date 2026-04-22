O motor oculto do corpo: a ciência por trás da gordura marrom ativada e sua relação com o gasto calórico

A ideia de que o próprio corpo possa funcionar como um aquecedor interno que consome calorias para produzir calor deixou de ser ficção científica e passou a ser objeto de pesquisa séria. No centro desse interesse está a chamada gordura marrom ativada, um tipo de tecido adiposo que não armazena energia, mas a queima de forma intensa para manter a temperatura corporal. Em 2026, esse campo ganhou força com estudos mostrando como sinais hormonais e estímulos ambientais podem literalmente ligar ou desligar esse sistema.

Ao contrário da gordura branca, associada principalmente ao acúmulo de energia e ao aumento de peso, a gordura marrom funciona como uma espécie de motor térmico biológico. Quando é acionada, ela transforma calorias em calor de forma rápida e eficiente. Essa característica a colocou no centro de discussões sobre o futuro das estratégias de controle de peso, prevenção da obesidade e manejo do diabetes tipo 2, sempre com base em resultados de laboratório e estudos em humanos.

O que é gordura marrom e por que ela funciona como um motor térmico?

Nessas mitocôndrias, existe uma proteína específica, conhecida como UCP1 (proteína desacopladora 1), que desliga o caminho tradicional de produção de energia e faz com que a maior parte das calorias seja liberada como calor. É esse mecanismo que faz com que a gordura marrom funcione como um aquecedor natural.

Uma analogia simples ajuda a entender: a gordura branca se comporta como um cofre, guardando energia em forma de triglicerídeos para ser usada no futuro. Já a gordura marrom se parece mais com um fogão ligado, consumindo combustível imediatamente para gerar calor. Em recém-nascidos, esse fogão é essencial para manter a temperatura corporal. Em adultos, por muito tempo se acreditou que esse tecido praticamente desaparecia, mas exames de imagem mais modernos mostraram que ele persiste em regiões como pescoço, ombros e parte superior do tórax.

Gordura marrom: o motor térmico do corpo humano em ação – depositphotos.com / jlcalvo@ucm.es

Gordura marrom ativada: como o frio e os hormônios ligam esse sistema?

A expressão gordura marrom ativada descreve o momento em que esse tecido é estimulado a funcionar no máximo, queimando calorias de forma acelerada. Um dos gatilhos mais conhecidos é a exposição ao frio moderado. Quando a temperatura cai, receptores na pele enviam sinais ao sistema nervoso simpático, que libera noradrenalina. Essa substância química se liga a receptores nas células da gordura marrom e inicia uma cascata que culmina na ativação da UCP1 e na produção de calor.

Pesquisas até 2026 indicam que não é necessário um frio extremo. Estudos com câmaras climatizadas mostram que manter adultos saudáveis em ambientes entre 16°C e 19°C por algumas horas ao dia, durante algumas semanas, já aumenta a atividade de gordura marrom e, em alguns casos, eleva o gasto calórico diário. Além disso, o próprio organismo produz hormônios e moléculas sinalizadoras que intensificam essa resposta.

Irisina : hormônio liberado pelo músculo durante exercícios, associado à conversão de células de gordura branca em células semelhantes à marrom (gordura bege).

: hormônio liberado pelo músculo durante exercícios, associado à conversão de células de gordura branca em células semelhantes à marrom (gordura bege). FGF21 (fator de crescimento de fibroblastos 21) : molécula envolvida na resposta ao frio e ao jejum, que pode aumentar a sensibilidade da gordura marrom aos sinais do sistema nervoso.

: molécula envolvida na resposta ao frio e ao jejum, que pode aumentar a sensibilidade da gordura marrom aos sinais do sistema nervoso. BNP e outros peptídeos cardíacos: substâncias produzidas pelo coração em resposta a esforço, associadas à ativação de vias metabólicas relacionadas ao gasto energético.

Em 2026, grupos de pesquisa em diferentes países testam combinações entre exposição controlada ao frio, programas de exercício e substâncias que imitam essas moléculas sinalizadoras, com o objetivo de potencializar a ativação da gordura marrom sem causar desconforto ou riscos significativos.

Qual é a diferença prática entre gordura branca e gordura marrom para a saúde?

Na prática, entender a diferença entre gordura branca e gordura marrom ajuda a explicar por que o foco atual não é apenas perder gordura, mas também modular o tipo de tecido adiposo. A gordura branca é o principal reservatório de energia. Quando em excesso, especialmente na região abdominal, está associada a maior risco de hipertensão, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares.

Já a gordura marrom tem baixa capacidade de estocagem e alta capacidade de queima. Estudos de imagem em 20242026 mostram que indivíduos com maior volume e atividade de gordura marrom tendem a apresentar:

gasto energético de repouso modestamente mais alto;

melhor sensibilidade à insulina;

menor acúmulo de gordura no fígado e em outros órgãos;

perfil metabólico mais favorável, mesmo quando o peso total não é muito diferente.

Além disso, há evidências de que parte da gordura branca pode adquirir características semelhantes à gordura marrom, processo chamado de browning ou escurecimento. Essas células bege funcionam como pequenos queimadores adicionais, especialmente quando estimuladas por frio, exercício ou determinados hormônios.

Como a ativação da gordura marrom entra na luta contra obesidade e diabetes tipo 2?

Com a epidemia global de obesidade e o aumento constante dos casos de diabetes tipo 2, a gordura marrom ativada passou a ser vista como uma possível aliada em diferentes frentes. O raciocínio é simples: se o corpo pode ser induzido a queimar mais calorias em repouso, isso pode facilitar a perda de peso ou evitar a recuperação do peso após dietas, além de melhorar o controle da glicose no sangue.

Entre 2023 e 2026, vários ensaios clínicos testam três estratégias principais:

Exposição térmica programada: protocolos em que voluntários passam parte do dia em ambientes levemente frios, com monitoramento cuidadoso de temperatura corporal e conforto. Atividade física direcionada: exercícios planejados para aumentar a liberação de irisina e outros hormônios musculares, combinados a orientações de sono e alimentação. Fármacos em investigação: compostos que imitam a ação da noradrenalina ou de hormônios como FGF21, com o objetivo de acionar a gordura marrom sem necessidade de frio intenso.

Os resultados iniciais apontam para reduções modestas, porém consistentes, na gordura corporal e melhoras na sensibilidade à insulina em alguns grupos. Especialistas ressaltam que a ativação da gordura marrom não substitui alimentação equilibrada e atividade física, mas pode funcionar como um reforço metabólico, aumentando o gasto energético basal e oferecendo outra camada de proteção metabólica.

Quando o frio ativa o metabolismo e transforma calorias em calor – depositphotos.com / jlcalvo@ucm.es



Quais são os desafios e perspectivas para o futuro da saúde metabólica?

Apesar do entusiasmo em torno da gordura marrom ativada, pesquisas em 2026 ainda lidam com questões importantes. Uma delas é a grande variabilidade individual: pessoas diferentes apresentam quantidades muito distintas de gordura marrom, e a resposta ao frio ou a hormônios não é uniforme. Idade, sexo, genética, composição corporal e uso de medicamentos interferem nessas respostas.

Outro ponto em discussão é a segurança a longo prazo de intervenções farmacológicas. Estimular continuamente o sistema nervoso simpático, por exemplo, pode trazer riscos cardiovasculares em determinados perfis de pacientes. Por isso, a tendência atual é combinar estratégias mais suaves, como ajustes de ambiente térmico, estímulo à atividade física regular e, em alguns casos, tratamentos experimentais sob rigoroso acompanhamento.

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Nesse cenário, a gordura marrom é vista como uma peça importante em um quebra-cabeça maior, que envolve alimentação, sono, manejo do estresse e estilo de vida. A expectativa é que, à medida que os mecanismos moleculares forem melhor compreendidos, programas de prevenção e tratamento de obesidade e diabetes tipo 2 possam incorporar, de forma personalizada, abordagens que favoreçam a formação e a ativação de tecido adiposo marrom e bege. Assim, o próprio corpo passa a atuar, de maneira controlada, como um sistema de queima de energia alinhado ao futuro da saúde metabólica.