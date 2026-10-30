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TRÃNSITO

Vídeo: dois acidentes deixam faixa interditada no Túnel da Lagoinha, em BH

Imagens mostram um engavetamento entre cinco carros e uma moto, seguido de outra colisão com três carros e uma motocicleta. Não houve vítimas.

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
30/10/2026 11:40

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Vídeo mostra acidentes com oito carros e duas motos em túnel da Lagoinha, em Belo Horizonte
Vídeo mostra acidentes com oito carros e duas motos em túnel da Lagoinha, em Belo Horizonte crédito: Redes sociais

Dois acidentes envolvendo oito carros e duas motocicletas interditaram a faixa da esquerda do Túnel da Lagoinha, na avenida Cristiano Machado, no sentido Centro, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (30/10). As colisões ocorreram no mesmo trecho e não deixaram vítimas.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram a sequência das ocorrências. No primeiro acidente, cinco carros e uma motocicleta se envolveram em um engavetamento. Pouco depois, outros três carros e uma moto colidiram no mesmo local.

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Equipes da BHTrans e da Polícia Militar (PM) foram mobilizadas para sinalizar a via e orientar os motoristas. A faixa da esquerda precisou ser interditada em razão das ocorrências, o que exigiu atenção redobrada de quem passava pelo túnel.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado pela PM para prestar apoio na retirada do óleo que ficou espalhado pela pista após os acidentes. Até a liberação do trecho, as equipes permanecem no local para garantir a segurança do trânsito.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha

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