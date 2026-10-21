Paul Bettany: Sucesso de “VisionQuest” e casamento com Jennifer Connelly

O atentado de 11 de setembro de 2001, de certa forma, mudou a relação deles. Bettany estava na Itália quando soube dos ataques em Nova York, cidade onde Connelly vivia, e percebeu a intensidade de seus sentimentos por ela. Segundo relatos, o ator tentou entrar em contato com a atriz durante dois dias e, assim que conseguiu falar com ela, a pediu em casamento. Foto: Reprodução / Instagram